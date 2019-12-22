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В СР призвали улучшать дороги, а не снижать порог превышения скорости
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РИА Новости

В СР призвали улучшать дороги, а не снижать порог превышения скорости

16:28 22.12.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПредупреждение о соблюдении скоростного режима
Предупреждение о соблюдении скоростного режима
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Предупреждение о соблюдении скоростного режима . Архивное фото
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Уменьшить число ДТП на российских дорогах позволит работа с дорожным покрытием, разметкой и знаками, а не снижение нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 километров в час, считает председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.
Ранее правительственная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения в процессе подготовки предложений по повышению безопасности на дорогах рассматривала различные меры по снижению аварийности, в том числе снижение нештрафуемого порога скорости с 20 до 10 километров в час.
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Лидер СР порекомендовал членам правительственной комиссии ознакомиться с отчетом Научного центра безопасности движения МВД РФ за первое полугодие 2019 года, сообщает пресс-служба Миронова. Согласно приведенным в отчете данным, среди ДТП со смертельным исходом аварии из-за превышения установленной скорости занимают одно из последних мест: их жертвами стали 4,5% от всего числа погибших на дорогах, и эти показатели имеют тенденцию к снижению. В то же время более трети всех ДТП связано с недостатками улично-дорожной сети, а доля погибших в автокатастрофах, произошедших по этой причине, составляет 39,1%.
"Почти девятикратная разница! О чем она говорит? Если вас на самом деле тревожит смертность на дорогах, извольте навести порядок с покрытием, разметкой, знаками, пешеходными ограждениями, с тем, как обрабатываются дороги зимой", - цитирует пресс-служба Миронова его слова.
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По словам вице-премьера Максима Акимова, "ни в одной стране мира, которая относит себя к цивилизованным", нет такого большого допустимого нештрафуемого порога превышения скорости, сказано в сообщении пресс-службы Миронова.
"Здесь необходимо уточнение. Ни в одной стране мира, которая относит себя к цивилизованным, нет таких безобразных дорог... Уверен, что коллеги по Государственной думе окажутся на высоте положения, и заблокируют соответствующую инициативу правительства, если она поступит в парламент", - передает пресс-служба слова Миронова.
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Сергей МироновСправедливая РоссияОбщество
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