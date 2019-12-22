В СР призвали улучшать дороги, а не снижать порог превышения скорости

Ранее правительственная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения в процессе подготовки предложений по повышению безопасности на дорогах рассматривала различные меры по снижению аварийности, в том числе снижение нештрафуемого порога скорости с 20 до 10 километров в час.

Лидер СР порекомендовал членам правительственной комиссии ознакомиться с отчетом Научного центра безопасности движения МВД РФ за первое полугодие 2019 года, сообщает пресс-служба Миронова. Согласно приведенным в отчете данным, среди ДТП со смертельным исходом аварии из-за превышения установленной скорости занимают одно из последних мест: их жертвами стали 4,5% от всего числа погибших на дорогах, и эти показатели имеют тенденцию к снижению. В то же время более трети всех ДТП связано с недостатками улично-дорожной сети, а доля погибших в автокатастрофах, произошедших по этой причине, составляет 39,1%.