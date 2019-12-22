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Поклонская опровергла сообщения о политзаключенных в Крыму
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РИА Новости

Поклонская опровергла сообщения о политзаключенных в Крыму

16:27 22.12.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкДепутат Государственной Думы РФ Наталья Поклонская на первом заседании Государственной Думы РФ нового созыва
Депутат Государственной Думы РФ Наталья Поклонская на первом заседании Государственной Думы РФ нового созыва
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская назвала вымыслом озвученные украинскими правозащитниками данные о политзаключенных в Крыму.
Ранее глава правления Крымской правозащитной группы, действующей на Украине, Ольга Скрипник в интервью украинским СМИ заявила, что в местах лишения свободы в Крыму находится 88 политзаключенных.
"Развею дымку воображения представителей разного рода правозащитников. В Крыму нет политзаключенных, чего не скажешь о самой Украине. К примеру, шестой год незаконно под стражей находятся сотрудники "Беркута", в отличие от разгуливающих на свободе убийц орудовавших на улицах Киева 2013 -2014 годах, в Одессе 2 мая 2014 года, в Донбассе все эти годы", - сказала РИА Новости Поклонская.
По ее словам, уже шестой год Генеральная прокуратура Украины демонстрирует "поразительную неспособность разобраться и поставить точку в тотальной лжи о событиях 2014 года.
Поклонская также призвала украинских правозащитников, заявляющих о политзаключенных в Крыму, не путать ситуацию со своей страной и наконец-то начать называть вещи своими именами.
Бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов
17 июня, 11:07
Юрист Портнов попросил украинских судей освободить всех политзаключенных
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Ситуация на УкраинеНаталья ПоклонскаяГосдума РФОдессаКрымУкраинаВ мире
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