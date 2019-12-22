Поклонская опровергла сообщения о политзаключенных в Крыму

"Развею дымку воображения представителей разного рода правозащитников. В Крыму нет политзаключенных, чего не скажешь о самой Украине. К примеру, шестой год незаконно под стражей находятся сотрудники "Беркута", в отличие от разгуливающих на свободе убийц орудовавших на улицах Киева 2013 -2014 годах, в Одессе 2 мая 2014 года, в Донбассе все эти годы", - сказала РИА Новости Поклонская.