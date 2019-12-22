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РИА Наука
2019-12-22T16:59+0300
https://ria.ru/20191222/1562696245.html
Корабль Starliner совершил посадку в Нью-Мексико
https://cdn24.img.ria.ru/images/156269/70/1562697012_0:245:3127:2004_1036x0_80_0_0_da4db2b1fb34319d757b09468ceb576a.jpg
РИА Новости

Корабль Starliner совершил посадку в Нью-Мексико

16:11 22.12.2019 (обновлено: 16:59 22.12.2019)
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© AP Photo / NASA/Aubrey GemignaniКосмический корабль Boeing CST-100 Starliner приземляется на полигоне Уайт-Сэндс в Нью-Мексико. 22 декабря 2019
Космический корабль Boeing CST-100 Starliner приземляется на полигоне Уайт-Сэндс в Нью-Мексико. 22 декабря 2019
© AP Photo / NASA/Aubrey Gemignani
Космический корабль Boeing CST-100 Starliner приземляется на полигоне Уайт-Сэндс в Нью-Мексико. 22 декабря 2019
ВАШИНГТОН, 22 дек – РИА Новости. Новейший корабль Starliner компании Boeing совершил посадку на полигоне Уайт-Сэндс в Нью-Мексико, завершив свой первый испытательный полет в беспилотном режиме, НАСА ведет прямую трансляцию.
Корабль находился на орбите 48 часов.
Капсула корабля, где в испытательном полете находится лишь манекен Роузи, коснулась Земли в 8.58 по времени восточного побережья США (15.58 мск), приземлившись в расчётном месте посадки.
"Историческое приземление!" - сообщил ведущий трансляции, когда капсула корабля на трех парашютах коснулась Земли. Сейчас к кораблю направляется группа специалистов, в том числе будущий экипаж Starliner, чтобы провести эвакуацию манекена Роузи и тем самым завершить тестовый полет корабля.
Starliner был запущен 20 декабря ракетой-носителем Atlas-5 с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Ракета вывела корабль на расчетную суборбитальную траекторию, однако маневр корабля для довыведения на орбиту произошел позже положенного срока из-за ошибки в полетном времени.
В результате Starliner, истратив много топлива, оказался на нерасчетной орбите и не смог лететь к МКС. НАСА и Boeing приняли решение возвратить корабль на Землю.
Как сообщили перед посадкой в НАСА, после обнаружения сбоя в бортовых часах корабля, специалисты с Земли обновили систему отсчета полетного времени на всем оборудовании корабля. Несмотря на то, что новейший аппарат не выполнил главную задачу своего первого беспилотного испытательного полета, не стыковался с МКС, в ходе продолжавшегося двое суток полета была протестирована система навигации корабля, а также стыковочный механизм.
Космический корабль Boeing CST-100 Starliner
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Планируется, что совершившая тестовый полет капсула Starliner будет использоваться для будущих миссий. По задумке создателей, многоразовый корабль может совершить до десяти космический полетов. Точный график начала пилотируемых стартов Starliner пока неизвестен, ранее планировалось, что испытательная пилотируемая миссия состоится в первой половине 2020 года.
В 2011 году по завершении работы многоразовой пилотируемой транспортной системы Space Shuttle США лишились возможности самостоятельных пилотируемых полетов. Американских астронавтов на МКС доставляют российские корабли "Союз". С 2014 года замену Space Shuttle разрабатывают коммерческие компании Boeing и SpaceX, но ввод в эксплуатацию созданных ими кораблей Starliner и Crew Dragon многократно задерживался.
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РИА НаукаStarlinerМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаThe Boeing CompanyНАСАНью-МексикоСША
Популярные комментарии
Американцы опережают нас в космосе пока Рогозин бабло пилит....
22 декабря, 17:19
SSch.shurikov
36400029
Давно ли российская "космонавтика" испытывала новый корабль... 50 лет назад кажется. И то не российская а советская.
22 декабря, 17:41
mdmiguel dios
41006010
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