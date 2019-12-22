Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-22T16:00+0300
https://ria.ru/20191222/1562696046.html
Эрдоган пообещал при необходимости усилить военную поддержку Ливии
https://cdn23.img.ria.ru/images/156006/85/1560068598_0:103:3021:1802_1036x0_80_0_0_06ab7249171aafddb2a45a193e8c8f4e.jpg
РИА Новости

Эрдоган пообещал при необходимости усилить военную поддержку Ливии

16:00 22.12.2019
2491
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 22 дек - РИА Новости. Турция усилит при необходимости военную поддержку Ливии с использованием военно-морских, военно-воздушных и сухопутных сил, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
Парламент Турции ратифицировал в субботу заключенный с правительством в Триполи меморандум о военном сотрудничестве. Ранее Эрдоган заявлял о возможности отправки турецких военных в Ливию, если ее власти обратятся к Турции с такой просьбой.
Военнослужащий турецкой армии на боевой позиции
21 декабря, 14:53
Эксперт прокомментировал возможную отправку турецких войск в Ливию
"Если нам нечего делать в Ливии, то что там искал (первый президент Турции Мустафа Кемаль) Ататюрк? Значит, это место, которое должно нас волновать. Мы готовы усилить нашу военную поддержку Ливии и оценим любой запрос от Ливии, используя воздух, сушу и море", - сказал Эрдоган, выступая на церемоний спуска на воду турецкой подводной лодки Piri Reis.
Он отверг возможность уступок Турции по соглашениям с Ливией.
"Если мы откажемся от соглашений с Ливией, нам не оставят ни одной пристани, чтобы выйти в море, не дадут даже удочку забросить. Греция и те, кто ее поддерживают, долгое время стараются добиться того, чтобы Турция не могла ни шага сделать в море. Так что пусть не ждут от нас согласия. У нас нет роскоши проводить политику молчания и трусости", - добавил президент Турции.
Военные в Ливии
21 декабря, 22:57
США опасаются военного вмешательства извне в конфликт в Ливии
По его словам, соглашение Турции с Ливией не противоречит международному праву и основано на картах, которых были подготовлены около десяти лет назад.
В конце ноября Эрдоган и глава правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж, контролирующий лишь часть территории страны, подписали меморандумы о сотрудничестве в военной сфере и о взаимопонимании по морским зонам. Меморандум по морским зонам был ратифицирован турецким парламентом и направлен в ООН. Греция считает, что Турция пытается присвоить значительную часть греческой исключительной экономической зоны, при том, что Афины и Анкара не согласовали границы ИЭЗ.
Мужчина держит фото Халифы Хафтара во время демонстрации в Бенгази
12 декабря, 08:00
Джамахирия раздора. США нашли "виновного" в Ливии
12320311
Обсудить 0
ЛивияТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
Рекомендуем
Военнослужащие сирийской армии в провинции Идлиб после освобождения от террористов населенного пункта Ум-эль-Халахель
Сирийские военные отразили атаку боевиков в Идлибе
Сирийский военнослужащий
Сирийские военные освободили несколько деревень в провинции Идлиб
Сирийский военнослужащий в провинции Идлиб
СМИ: в Сирии ликвидировали главаря террористической группировки
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Турецкая делегация в понедельник посетит Москву, чтобы обсудить Сирию
Истребитель Су-30СМ ВМФ России выполняет полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
Российская армейская авиация провела два патрулирования в Сирии
Военнослужащий турецкой армии на боевой позиции
Эксперт прокомментировал возможную отправку турецких войск в Ливию
Рабочие на участке строительства газопровода Северный поток-2
Лавров пообещал ответ на санкции США против "Северного потока — 2"
Сирийская армия
Сирийская армия установила контроль над населенным пунктом ат-Тах
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров назвал формат G8 нерепрезентативным и ничего не решающим
Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар
Армия Хафтара дала ПНС Ливии 72 часа, чтобы покинуть Триполи и Сирт
Во время подготовки сирийских военнослужащих и бойцов ополчения российскими военными инструкторами в провинции Хама
Сирийские ПВО отразили атаку на аэропорт Хамы, сообщили СМИ
Вид города Триполи, Ливия
ВМС Ливии задержали судно с турецким экипажем, сообщили в ЛНА
Встреча лидеров нормандской четверки
Лавров: Меркель и Макрон удивились попытке Киева "вскрыть" "Минск-2"
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
МИД Украины объяснил запрет на въезд в Россию по внутреннему паспорту
Президент РФ В. Путин посетил остров Гогланд
На дне Финского залива перед погружением Путина нашли минное поле
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:25Совфед рассмотрит законы об обороте лекарств, виноделии и отдыхе детей
03:21СМИ: Трамп после выдачи Винника поддержит Грецию в споре с Турцией
03:06СМИ сообщило о серьезной кадровой ротации в Минобороны
02:59Названы лучшие способы остановки автомобиля при отказе тормозов
02:57Allseas вывела из Балтийского моря строившие "Северный поток — 2" суда
02:37ЛНА Хафтара пригрозила сбивать гражданские самолеты с оружием на борту
02:27Гастроэнтеролог рассказала об опасности манной каши
02:19Корсика отрезана от Франции из-за шторма, сообщает СМИ
01:56В Египте освободили бывшего начальника генштаба страны, сообщает СМИ
01:50Во второй тур выборов президента Хорватии прошли два кандидата
01:49Концертный директор прокомментировал скандал Бочкаревой с наркотиками
01:36Правительство Германии уверенно в завершении "Северного потока — 2"
01:30МИД Венесуэлы осудил присоединение Боливии к Группе Лимы
01:25Источник: ВВС Израиля находились над Ливаном во время ударов по Сирии
01:16На Камчатке перевернулся перевозивший 21 пассажира автобус
01:12Армия Израиля не комментирует сообщения о ракетной атаке на Дамаск
01:07Владимир Путин откроет железнодорожное движение по Крымскому мосту
01:02В Венесуэле заявили об иностранной поддержке атаки на воинскую часть
00:50Сюткин оценил шутку Шнурова над обидевшим Гагарину участником "Голоса"
00:47Дамаск подвергся ракетной атаке
Лента новостейМолния