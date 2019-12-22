Эрдоган пообещал при необходимости усилить военную поддержку Ливии

АНКАРА, 22 дек - РИА Новости. Турция усилит при необходимости военную поддержку Ливии с использованием военно-морских, военно-воздушных и сухопутных сил, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
Парламент Турции ратифицировал в субботу заключенный с правительством в Триполи меморандум о военном сотрудничестве. Ранее Эрдоган заявлял о возможности отправки турецких военных в Ливию, если ее власти обратятся к Турции с такой просьбой.
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"Если нам нечего делать в Ливии, то что там искал (первый президент Турции Мустафа Кемаль) Ататюрк? Значит, это место, которое должно нас волновать. Мы готовы усилить нашу военную поддержку Ливии и оценим любой запрос от Ливии, используя воздух, сушу и море", - сказал Эрдоган, выступая на церемоний спуска на воду турецкой подводной лодки Piri Reis.
Он отверг возможность уступок Турции по соглашениям с Ливией.
"Если мы откажемся от соглашений с Ливией, нам не оставят ни одной пристани, чтобы выйти в море, не дадут даже удочку забросить. Греция и те, кто ее поддерживают, долгое время стараются добиться того, чтобы Турция не могла ни шага сделать в море. Так что пусть не ждут от нас согласия. У нас нет роскоши проводить политику молчания и трусости", - добавил президент Турции.
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По его словам, соглашение Турции с Ливией не противоречит международному праву и основано на картах, которых были подготовлены около десяти лет назад.
В конце ноября Эрдоган и глава правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж, контролирующий лишь часть территории страны, подписали меморандумы о сотрудничестве в военной сфере и о взаимопонимании по морским зонам. Меморандум по морским зонам был ратифицирован турецким парламентом и направлен в ООН. Греция считает, что Турция пытается присвоить значительную часть греческой исключительной экономической зоны, при том, что Афины и Анкара не согласовали границы ИЭЗ.
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