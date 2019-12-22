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Путин откроет железнодорожное движение по Крымскому мосту
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РИА Новости

Путин откроет железнодорожное движение по Крымскому мосту

15:10 22.12.2019 (обновлено: 17:04 22.12.2019)
97530
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкУкладка железнодорожного полотна при строительстве Крымского моста
Укладка железнодорожного полотна при строительстве Крымского моста
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Владимир Путин примет участие в открытии железнодорожного движения по Крымскому мосту, которое состоится 23 декабря, сообщает пресс-служба Кремля.
Глава государства также пообщается с рабочими-мостовиками и обсудит с руководителями отрасли планы развития транспортной инфраструктуры.
Мост, по которому пойдут поезда в Крым
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Ростехнадзор подтвердил технологическую готовность железнодорожной части моста в Крым.

Молодые люди стоят напротив Крымского моста
1 из 8

Ростехнадзор подтвердил технологическую готовность железнодорожной части моста в Крым.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Росавтодор разрешил ввести его в эксплуатацию.

Люди фотографируются напротив Крымского моста
2 из 8

Росавтодор разрешил ввести его в эксплуатацию.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Росреестр поставил объект под номером 0:0:0:3433 на кадастровый учет.

Вид на Крымский мост со стороны Керчи
3 из 8

Росреестр поставил объект под номером 0:0:0:3433 на кадастровый учет.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Первый поезд в Крым выйдет из Санкт-Петербурга 23 декабря.

Женщина кормит чаек на берегу Керченского пролива
4 из 8

Первый поезд в Крым выйдет из Санкт-Петербурга 23 декабря.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Еще четыре двухэтажных состава будут курсировать между Москвой и Симферополем.

Вид на Крымский мост с Крымского полуострова
5 из 8

Еще четыре двухэтажных состава будут курсировать между Москвой и Симферополем.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Старт движения запланирован на 24 декабря.

Вид на Крымский мост со стороны Керчи
6 из 8

Старт движения запланирован на 24 декабря.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Билеты на поезда в Крым начали продавать в ноябре.

Крымский мост через Керченский пролив
7 из 8

Билеты на поезда в Крым начали продавать в ноябре.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Пассажиры в среднем покупали три билета в минуту.

Патрульный катер проплывает мимо Крымского моста
8 из 8

Пассажиры в среднем покупали три билета в минуту.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
1 из 8

Ростехнадзор подтвердил технологическую готовность железнодорожной части моста в Крым.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
2 из 8

Росавтодор разрешил ввести его в эксплуатацию.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
3 из 8

Росреестр поставил объект под номером 0:0:0:3433 на кадастровый учет.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
4 из 8

Первый поезд в Крым выйдет из Санкт-Петербурга 23 декабря.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
5 из 8

Еще четыре двухэтажных состава будут курсировать между Москвой и Симферополем.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
6 из 8

Старт движения запланирован на 24 декабря.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
7 из 8

Билеты на поезда в Крым начали продавать в ноябре.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
8 из 8

Пассажиры в среднем покупали три билета в минуту.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Федеральное дорожное агентство 18 декабря выдало разрешение на ввод в эксплуатацию железнодорожной части Крымского моста. Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору ранее также подтвердила "технологическую готовность" объекта. До начала движения составов сооружение передадут на баланс ФГПУ "Крымская железная дорога", процедура должна завершиться до 24 декабря.
Продажа билетов на пассажирские поезда в Крым началась 8 ноября. Первый поезд поедет из Санкт-Петербурга на полуостров 23 декабря. Также четыре двухэтажных состава с вагонами купе и СВ будут курсировать между Москвой и Симферополем. Их старт запланирован на 24-е число.
Поезда из столицы до Севастополя через Симферополь начнут перевозки весной 2020 года.
Едущий по Крымскому мосту двухэтажный поезд попал на видео
4 декабря, 14:06
Едущий по Крымскому мосту двухэтажный поезд попал на видео
8303311131890
Обсудить 141
Крымский мостВладимир ПутинРоссияОбщество
Популярные комментарии
кому нужен этот мост если там отдыхать дороже чем в турции?
22 декабря, 16:12
Александр Туев
10110119217
Навряд-ли. Было бы патриотичнее бежать по мосту с российским флагом впереди паровоза.
22 декабря, 16:48
Leonid
4924033164
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