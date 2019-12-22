Росгвардия опровергла данные об участии школьников в своих учениях

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Росгвардия опровергла сообщения СМИ о том, что в учениях по разгону митингов участвовали девятиклассники Новотроицкой школы Тукаевского района Татарстана, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства по региону.
Ранее в сети якобы появилось видео, на котором школьники нападают на сотрудников ведомства, которые, в свою очередь, оказывают детям сопротивление.
В Росгвардии подчеркнули, что появление такой информации говорит либо о некомпетентности авторов сообщений, либо о желании бросить тень на деятельность ведомства.
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