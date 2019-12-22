Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-22T16:13+0300
https://ria.ru/20191222/1562694150.html
Росгвардия опровергла данные об участии школьников в своих учениях
https://cdn23.img.ria.ru/images/153342/60/1533426016_0:0:3258:1832_1036x0_80_0_0_27da5009d734968be8148b18760aa6be.jpg
РИА Новости

Росгвардия опровергла данные об участии школьников в своих учениях

14:54 22.12.2019 (обновлено: 16:13 22.12.2019)
3783
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРосгвардия
Росгвардия
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Росгвардия. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Росгвардия опровергла сообщения СМИ о том, что в учениях по разгону митингов участвовали девятиклассники Новотроицкой школы Тукаевского района Татарстана, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства по региону.
Ранее в сети якобы появилось видео, на котором школьники нападают на сотрудников ведомства, которые, в свою очередь, оказывают детям сопротивление.
В Росгвардии подчеркнули, что появление такой информации говорит либо о некомпетентности авторов сообщений, либо о желании бросить тень на деятельность ведомства.
Сотрудники полиции на улице Москвы
21 декабря, 16:33
В Заполярье группа подростков избила полицейских
9522426
Обсудить 0
РосгвардияТатарстанРоссияТукаевский районПроисшествия
Рекомендуем
Полиция
В Татарстане проверят сообщения об участии школьников в учениях МВД
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и госсекретаря США М. Помпео
У США больше нет отговорок, чтобы не продлевать СНВ-3, заявил Лавров
Сотрудники полиции на улице Москвы
В Заполярье группа подростков избила полицейских
Руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов на церемонии вручения государственных наград в Кремле
Зюганов пояснил свои слова о досрочных выборах президента
Актриса Наталья Бочкарева
Уголовное дело против актрисы Бочкаревой передали в суд
МИД в Москве
Захарова ответила на заявления Польши о Второй мировой войне
Космический корабль Boeing CST-100 Starliner приземляется на полигоне Уайт-Сэндс в Нью-Мексико. 22 декабря 2019
Корабль Starliner совершил посадку в Нью-Мексико
Строительство газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Лавров пообещал ответ на санкции США без ущерба для России
Брошюра с информацией о пенсионном и социальном обеспечении инвалидов в отделении Пенсионного фонда РФ
ПФР рассказал об индексации пенсий уволившихся пенсионеров
Опубликовано видео посадки корабля Starliner
Появилось видео посадки космического корабля Starliner
Кадры нападения подростков на полицейских в Апатитах
Опубликовано видео драки школьников с полицейскими в Апатитах
Эмблема на форме сотрудника полиции
Источник: в Москве мужчина ударил ножом сотрудника ГП за замечание
Руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов на церемонии вручения государственных наград в Кремле
Зюганов допустил проведение досрочных выборов президента России
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
Лавров заявил, что у Зеленского связаны руки по вопросу разведения сил
Лучевая терапия
Онколог назвала симптомы рака в области головы и шеи
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:20Лавров назвал формат G8 нерепрезентативным и ничего не решающим
15:17Синоптик рассказал о погоде в новогоднюю ночь в Москве
15:16В Петербурге "Росатом" показал, как транспортируют обедненный уран
15:15Лавров прокомментировал ситуацию после развала ДРСМД
15:13В Москве неизвестный "открыл стрельбу" из охолощенного оружия
15:11Путин примет участие открытии железнодорожной части Крымского моста
15:10Лавров назвал давление США на Иран грубейшим нарушением Устава ООН
15:09Лавров обсуждал нарушение американцами ДРСМД с Трампом и Помпео
15:02В США царит атмосфера маккартизма, заявил Лавров
15:01Лавров: Россия хотела бы, чтобы США и ЕС были стабильными партнерами
14:59Лавров прокомментировал отказ США ратифицировать ДВЗЯИ
14:57Синоптик рассказала об аномальной погоде в день зимнего солнцестояния
14:56СК начал проверку после пожара на нефтехимическом заводе в Уфе
14:56Лавров пообещал ответ на санкции США против "Северного потока — 2"
14:54Росгвардия опровергла данные об участии школьников в своих учениях
14:51Лавров оценил влияние американских санкций на "Северный поток — 2"
14:49Лавров заявил о "зашкаливающей" русофобии со стороны НАТО
14:48Россия настаивает на обсуждении темы вывода оружия в космос
14:45Любимые серьги Зыкиной продали на аукционе за 2,3 миллиона рублей
14:43Лавров заявил о готовности России показать США "Сармат"
Лента новостейМолния