Росгвардия опровергла данные об участии школьников в своих учениях

Ранее в сети якобы появилось видео, на котором школьники нападают на сотрудников ведомства, которые, в свою очередь, оказывают детям сопротивление.

В Росгвардии подчеркнули, что появление такой информации говорит либо о некомпетентности авторов сообщений, либо о желании бросить тень на деятельность ведомства.