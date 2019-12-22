Зюганов пояснил свои слова о досрочных выборах президента

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал свое заявление о том, что он не исключает возможности проведения досрочных президентских выборов в России.
По его мнению, сейчас не выполняются задачи, озвученные в Послании президента Федеральному собранию, экономика страны буксует, а бедность растет.
"И вот - высока вероятность, что экономический кризис превратится в политический", - сказал Зюганов в комментарии "Комсомольской правде".
Он пояснил, что такие риски возникнут, если в следующем году правительство будет так же "проваливать и приседать".
Ранее Зюганов сообщил на организованной КПРФ конференции "Россия-2024: Левый поворот или национальная катастрофа" заявил о возможности проведения досрочных президентских выборов в России и добавил, что в начале следующего года коммунисты могут провести мощный форум патриотических сил и утвердить программы к выборам.