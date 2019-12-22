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Зюганов пояснил свои слова о досрочных выборах президента
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РИА Новости

Зюганов пояснил свои слова о досрочных выборах президента

13:51 22.12.2019 (обновлено: 16:26 22.12.2019)
186834
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкРуководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов на церемонии вручения государственных наград в Кремле
Руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов на церемонии вручения государственных наград в Кремле
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал свое заявление о том, что он не исключает возможности проведения досрочных президентских выборов в России.
По его мнению, сейчас не выполняются задачи, озвученные в Послании президента Федеральному собранию, экономика страны буксует, а бедность растет.
"И вот - высока вероятность, что экономический кризис превратится в политический", - сказал Зюганов в комментарии "Комсомольской правде".
Он пояснил, что такие риски возникнут, если в следующем году правительство будет так же "проваливать и приседать".
Ранее Зюганов сообщил на организованной КПРФ конференции "Россия-2024: Левый поворот или национальная катастрофа" заявил о возможности проведения досрочных президентских выборов в России и добавил, что в начале следующего года коммунисты могут провести мощный форум патриотических сил и утвердить программы к выборам.
Геннадий Зюганов
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КПРФГеннадий ЗюгановРоссияПолитика
Популярные комментарии
Маразм у Зюганова крепчает.
22 декабря, 15:38
Михаил Косиков
1888001126
Интересно, а почему он говорит о президентских перевыборах,если проваливать и приседать будет правительство? Вообще-то, есть еще такая штука, как вотум недоверия именно ему! И Зюганову ли не знать,что его куда проще организовать в Думе, чем импичмент президенту! Хотя бы рейтинг доверия ВВП и Кабинету министров пусть сравнит.
22 декабря, 15:45
Von Stirliz
172710065
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