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В Ленинградской области задержали водителя, устроившего крупное ДТП
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РИА Новости

В Ленинградской области задержали водителя, устроившего крупное ДТП

13:40 22.12.2019
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© Фото : ГУ МЧС России по Ленинградской областиПоследствия ДТП на 142-м километре трассы "Скандинавия" в Выборгском районе
Последствия ДТП на 142-м километре трассы Скандинавия в Выборгском районе
© Фото : ГУ МЧС России по Ленинградской области
Последствия ДТП на 142-м километре трассы "Скандинавия" в Выборгском районе
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 дек - РИА Новости. Водитель грузовика, по вине которого произошло массовое ДТП на автодороге "Скандинавия" в Ленинградской области, где погибли двое и один человек пострадал, задержан, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
"Возбуждено уголовное по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Водитель автомобиля DAF XF задержан на основании статьи 91 УПК РФ", - говорится в сообщении.
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7 декабря, 20:27
Крупные ДТП в России в 2019 году
ДТП произошло в субботу в 5.30 мск на 143-м километре федеральной автодороги "Скандинавия". Водитель 1983 года рождения, управляя автомобилем DAF XF, по неустановленной причине столкнулся с шестью легковыми автомобилями, остановившимися впереди в попутном направлении на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП произошло возгорание пяти автомобилей.
"В результате ДТП погибли водитель автомобиля Nissan X-Trail, мужчина 1969 года рождения, и водитель автомобиля Renault Sandero, мужчина 1987 года рождения. Бригадой скорой помощи в ЦРБ города Выборга Ленинградской области в состоянии средней тяжести госпитализирована пассажирка автомобиля Nissan X-Trai 1971 года рождения", - говорится в сообщении.
В результате ДТП с 05.30 до 13.00 мск была перекрыта автодорога "Скандинавия", объезд был организован по автодорогам "Выборг - Святогорск" и "Выборг-Смирново".
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МВД РФЛенинградская областьВыборгПроисшествия
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