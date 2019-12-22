В Ленинградской области задержали водителя, устроившего крупное ДТП

Последствия ДТП на 142-м километре трассы "Скандинавия" в Выборгском районе

Последствия ДТП на 142-м километре трассы "Скандинавия" в Выборгском районе

"Возбуждено уголовное по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Водитель автомобиля DAF XF задержан на основании статьи 91 УПК РФ", - говорится в сообщении.

ДТП произошло в субботу в 5.30 мск на 143-м километре федеральной автодороги "Скандинавия". Водитель 1983 года рождения, управляя автомобилем DAF XF, по неустановленной причине столкнулся с шестью легковыми автомобилями, остановившимися впереди в попутном направлении на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП произошло возгорание пяти автомобилей

"В результате ДТП погибли водитель автомобиля Nissan X-Trail, мужчина 1969 года рождения, и водитель автомобиля Renault Sandero, мужчина 1987 года рождения. Бригадой скорой помощи в ЦРБ города Выборга Ленинградской области в состоянии средней тяжести госпитализирована пассажирка автомобиля Nissan X-Trai 1971 года рождения", - говорится в сообщении.