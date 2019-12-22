В ЛНР заявили об обстреле силовиками села в Донбассе

ЛУГАНСК, 22 дек - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли село Нижнее Лозовое в Украинские силовики обстреляли село Нижнее Лозовое в Донбассе , заявил в воскресенье на брифинге офицер пресс-службы оборонного ведомства самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко.

Ранее представительство ЛНР в СЦКК сообщило об обстреле подконтрольного республике населенного пункта Фрунзе в Донбассе в субботу.

"На Светлодарском направлении боевики 59 бригады (ВС Украины) из 82-миллиметровых минометов, гранатометов и стрелкового оружия обстреляли район населенного пункта Нижнее Лозовое", - сообщил Филипоненко.

В пресс-службе Народной милиции ЛНР уточнили, что обстрел произошел в воскресенье.