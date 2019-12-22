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В ЛНР заявили об обстреле силовиками села в Донбассе
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РИА Новости

В ЛНР заявили об обстреле силовиками села в Донбассе

13:39 22.12.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Народной милиции ЛНР
Военнослужащие Народной милиции ЛНР
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Военнослужащие Народной милиции ЛНР. Архивное фото
ЛУГАНСК, 22 дек - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли село Нижнее Лозовое в Донбассе, заявил в воскресенье на брифинге офицер пресс-службы оборонного ведомства самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко.
Ранее представительство ЛНР в СЦКК сообщило об обстреле подконтрольного республике населенного пункта Фрунзе в Донбассе в субботу.
"На Светлодарском направлении боевики 59 бригады (ВС Украины) из 82-миллиметровых минометов, гранатометов и стрелкового оружия обстреляли район населенного пункта Нижнее Лозовое", - сообщил Филипоненко.
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В пресс-службе Народной милиции ЛНР уточнили, что обстрел произошел в воскресенье.
"Всего по территории республики (за минувшие сутки, - ред.) противник выпустил более 20 различных боеприпасов. Информация о разрушениях объектов гражданской инфраструктуры и пострадавших среди мирного населения уточняется", - дополнил Филипоненко.
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