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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-22T13:14+0300
https://ria.ru/20191222/1562692123.html
Сирийские военные освободили несколько деревень в провинции Идлиб
https://cdn21.img.ria.ru/images/156029/24/1560292497_0:256:2730:1792_1036x0_80_0_0_20cca013f40ea234d57666ce130e8457.jpg
РИА Новости

Сирийские военные освободили несколько деревень в провинции Идлиб

13:14 22.12.2019
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинСирийский военнослужащий
Сирийский военнослужащий
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Сирийский военнослужащий. Архивное фото
ДАМАСК, 22 дек - РИА Новости. Сирийская армия освободила несколько новых деревень на юго-востоке провинции Идлиб, заявил РИА Новости сирийский военно-полевой командир.
Ранее в четверг сирийская армия начала новую военную операцию на юго-востоке провинции Идлиб - последнего крупного оплота террористических группировок. Сообщалось об освобождении деревень Рабиа, Хурейба, Харба-Баннан, Шаара и Телль-Махв.
"Сирийская армия восстановила контроль над деревнями аль-Бустан, аль-Харраки и Абу-Шарджи к северо-западу от Телль-Дам, (деревней – Прим. ред.) аль-Бурдж к северу от Сарджа Гарбийя, холмами Харран к западу от Сарджа Гарбийя и Хомс к западу от аль-Бурдж", - добавил он.
Он подчеркнул, что армия продолжает свои операции на юго-востоке провинции, среди противостоящих ей боевиков "Джебхат ан-Нусры"* и связанных с террористами отрядов есть ликвидированные и раненые.
Министр обороны США Марк Эспер
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В результате проведенной в августе операции сирийским военным удалось освободить значительные территории на севере провинции Хама и юге Идлиба, удерживавшиеся террористами в ряде случаев еще с 2014 года. Ключевым моментом стало освобождение стратегического города Хан-Шейхун и выход к участку международной трассы M5 Дамаск-Алеппо.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* ("Исламское государство"*) в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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