Сирийские военные освободили несколько деревень в провинции Идлиб

ДАМАСК, 22 дек - РИА Новости. Сирийская армия освободила несколько новых деревень на юго-востоке провинции Идлиб , заявил РИА Новости сирийский военно-полевой командир.

Ранее в четверг сирийская армия начала новую военную операцию на юго-востоке провинции Идлиб - последнего крупного оплота террористических группировок. Сообщалось об освобождении деревень Рабиа, Хурейба, Харба-Баннан, Шаара и Телль-Махв.

"Сирийская армия восстановила контроль над деревнями аль-Бустан, аль-Харраки и Абу-Шарджи к северо-западу от Телль-Дам, (деревней – Прим. ред.) аль-Бурдж к северу от Сарджа Гарбийя, холмами Харран к западу от Сарджа Гарбийя и Хомс к западу от аль-Бурдж", - добавил он.

Он подчеркнул, что армия продолжает свои операции на юго-востоке провинции, среди противостоящих ей боевиков "Джебхат ан-Нусры"* и связанных с террористами отрядов есть ликвидированные и раненые.

В результате проведенной в августе операции сирийским военным удалось освободить значительные территории на севере провинции Хама и юге Идлиба, удерживавшиеся террористами в ряде случаев еще с 2014 года. Ключевым моментом стало освобождение стратегического города Хан-Шейхун и выход к участку международной трассы M5 Дамаск-Алеппо.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* ("Исламское государство"*) в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.