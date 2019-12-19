СМИ сообщили о новой военной операции сирийской армии в Идлибе

Позднее радиостанция сообщила, что военные освободили в ходе операции деревню Умм-Джаляль.

al-Watan сообщила, что сирийская армия стягивает подкрепления в Идлиб и готовится к широкомасштабной операции. Источник издания отмечал, что правительственные войска также могут начать боевые действия и на территориях соседних провинций Алеппо, Хама и Латакия, удерживаемых террористами "Джебхат ан-Нусры"*. Во вторник газетасообщила, что сирийская армия стягивает подкрепления в Идлиб и готовится к широкомасштабной операции. Источник издания отмечал, что правительственные войска также могут начать боевые действия и на территориях соседних провинций Алеппо, Хама и Латакия, удерживаемых террористами "Джебхат ан-Нусры"*.

Газета также сообщила, что военная авиация в понедельник нанесла точечные удары по позициям боевиков на фронте, в результате были ликвидированы десятки террористов.

В ночь на вторник военные вступили в столкновения с боевиками в районе Рашидин города Алеппо, откуда террористы регулярно обстреливают жилые кварталы города.

Президент Сирии Башар Асад заявил в ноябре, что освобождение сирийской провинции Идлиб военными средствами не займет много времени, но сперва власти планируют дать возможность гражданским покинуть этот район.

В результате проведенной в августе операции сирийским военным удалось освободить значительные территории на севере провинции Хама и юге Идлиба, удерживавшиеся террористами в ряде случаев еще с 2014 года. Ключевым моментом стало освобождение стратегического города Хан-Шейхун и выход к участку международной трассы M-5 Дамаск — Алеппо.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017-го было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* ("Исламское государство"*) в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.