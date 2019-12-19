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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-20T01:20+0300
https://ria.ru/20191219/1562615524.html
СМИ сообщили о новой военной операции сирийской армии в Идлибе
https://cdn22.img.ria.ru/images/156161/37/1561613701_211:0:3543:1874_1036x0_80_0_0_9648b7d496260380ae9885b33e703271.jpg
РИА Новости

СМИ сообщили о новой военной операции сирийской армии в Идлибе

22:40 19.12.2019 (обновлено: 01:20 20.12.2019)
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© Фото : SANAВоеннослужащие сирийской армии в провинции Идлиб
Военнослужащие сирийской армии в провинции Идлиб
© Фото : SANA
ДАМАСК, 19 дек — РИА Новости. Сирийская правительственная армия начала новую военную операцию на юго-востоке провинции Идлиб, передает Sham FM.
Позднее радиостанция сообщила, что военные освободили в ходе операции деревню Умм-Джаляль.
Во вторник газета al-Watan сообщила, что сирийская армия стягивает подкрепления в Идлиб и готовится к широкомасштабной операции. Источник издания отмечал, что правительственные войска также могут начать боевые действия и на территориях соседних провинций Алеппо, Хама и Латакия, удерживаемых террористами "Джебхат ан-Нусры"*.
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Газета также сообщила, что военная авиация в понедельник нанесла точечные удары по позициям боевиков на фронте, в результате были ликвидированы десятки террористов.
В ночь на вторник военные вступили в столкновения с боевиками в районе Рашидин города Алеппо, откуда террористы регулярно обстреливают жилые кварталы города.
Президент Сирии Башар Асад заявил в ноябре, что освобождение сирийской провинции Идлиб военными средствами не займет много времени, но сперва власти планируют дать возможность гражданским покинуть этот район.
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В результате проведенной в августе операции сирийским военным удалось освободить значительные территории на севере провинции Хама и юге Идлиба, удерживавшиеся террористами в ряде случаев еще с 2014 года. Ключевым моментом стало освобождение стратегического города Хан-Шейхун и выход к участку международной трассы M-5 Дамаск — Алеппо.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017-го было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* ("Исламское государство"*) в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Террористическая группировка, запрещенная в России.
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Война в СирииСирийская правительственная армияВойна в СирииИдлиб (мухафаза)СирияВ мире
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