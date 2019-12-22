Захарова ответила на заявления Польши о Второй мировой войне

"Агрессивная риторика, снос памятников борцам с фашизмом, запевальная роль в принятии антироссийских санкций ЕС — прямые тому доказательства", — сказала дипломат.

На пресс-конференции 19 декабря Владимир Путин напомнил, что советские войска вошли в Польшу "после того, как польское правительство утратило контроль за своими вооруженными силами и за тем, что происходит на территории" страны. Он подчеркнул, что польское правительство в это время "находилось где-то уже в районе польско-румынской границы" и "не с кем бы было даже разговаривать на эту тему".

МИД Польши, комментируя слова российского лидера, заявил, что высказывания Путина вызывают "тревогу и недоумение" и "представляют ложную картину событий". Уже несколько лет Варшава придерживается мнения о том, что СССР напал на Польшу в 1939 году так же, как и гитлеровская Германия.

Одним из доказательств вины Советского Союза в Польше считают подписание советско-германского договора о ненападении (пакт Молотова — Риббентропа), который был подписан 23 августа 1939 года в Москве. Содержание документа не расходилось с нормами международного права и договорной практикой государств. Одновременно с этим был подписан секретный дополнительный протокол, содержавший разграничение сфер интересов СССР и Германии. В зону влияния Москвы вошли часть Прибалтики, Западная Белоруссия, Западная Украина и Бессарабия. Тем самым европейская граница СССР отодвигалась на запад.

По мнению военных историков, пакт позволил Советскому Союзу получить "передышку" для подготовки к войне, усилить промышленность и увеличить численность Красной армии. А в начале Великой Отечественной немцы были вынуждены наступать с более удаленных рубежей. Благодаря этому СССР удалось вовремя эвакуировать на восток свои промышленные предприятия, а также дополнительно мобилизовать многие дивизии, которые сдержали армии вермахта под Москвой и Ленинградом.

Кроме того, утверждают эксперты, советско-германский договор о ненападении предотвратил войну Японии против СССР, поскольку Токио был недоволен решением Берлина подписать этот пакт без учета мнения японской стороны.

В 2002 году, во время визита Владимира Путина в Польшу, для разъяснения белых пятен в отношениях Москвы и Варшавы в контексте исторических событий без их политизации была создана польско-российская группа по сложным вопросам. Однако ее работу фактически остановили в 2015 году, когда свой пост покинул глава группы с польской стороны профессор Адам Даниэль Ротфельд.