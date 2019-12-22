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2019-12-22T15:01+0300
https://ria.ru/20191222/1562691415.html
Захарова ответила на заявления Польши о Второй мировой войне
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РИА Новости

Захарова ответила на заявления Польши о Второй мировой войне

12:26 22.12.2019 (обновлено: 15:01 22.12.2019)
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© РИА Новости / Максим БлиновМИД в Москве
МИД в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя заявление внешнеполитического ведомства Польши, обвинившего Россию в искажении причин Второй мировой, заявила, что именно Варшава много лет подрывала двусторонние отношения с Москвой.

"Агрессивная риторика, снос памятников борцам с фашизмом, запевальная роль в принятии антироссийских санкций ЕС — прямые тому доказательства", — сказала дипломат.

На пресс-конференции 19 декабря Владимир Путин напомнил, что советские войска вошли в Польшу "после того, как польское правительство утратило контроль за своими вооруженными силами и за тем, что происходит на территории" страны. Он подчеркнул, что польское правительство в это время "находилось где-то уже в районе польско-румынской границы" и "не с кем бы было даже разговаривать на эту тему".
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Путин раскрыл лидерам стран СНГ предысторию Второй мировой войны
МИД Польши, комментируя слова российского лидера, заявил, что высказывания Путина вызывают "тревогу и недоумение" и "представляют ложную картину событий". Уже несколько лет Варшава придерживается мнения о том, что СССР напал на Польшу в 1939 году так же, как и гитлеровская Германия.
Одним из доказательств вины Советского Союза в Польше считают подписание советско-германского договора о ненападении (пакт Молотова — Риббентропа), который был подписан 23 августа 1939 года в Москве. Содержание документа не расходилось с нормами международного права и договорной практикой государств. Одновременно с этим был подписан секретный дополнительный протокол, содержавший разграничение сфер интересов СССР и Германии. В зону влияния Москвы вошли часть Прибалтики, Западная Белоруссия, Западная Украина и Бессарабия. Тем самым европейская граница СССР отодвигалась на запад.
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По мнению военных историков, пакт позволил Советскому Союзу получить "передышку" для подготовки к войне, усилить промышленность и увеличить численность Красной армии. А в начале Великой Отечественной немцы были вынуждены наступать с более удаленных рубежей. Благодаря этому СССР удалось вовремя эвакуировать на восток свои промышленные предприятия, а также дополнительно мобилизовать многие дивизии, которые сдержали армии вермахта под Москвой и Ленинградом.
Кроме того, утверждают эксперты, советско-германский договор о ненападении предотвратил войну Японии против СССР, поскольку Токио был недоволен решением Берлина подписать этот пакт без учета мнения японской стороны.
Пакт о ненападении
23 августа, 10:0080 лет с начала Второй мировой войны
"Историки пришли к однозначным выводам: пакт был инициативой Германии"
В 2002 году, во время визита Владимира Путина в Польшу, для разъяснения белых пятен в отношениях Москвы и Варшавы в контексте исторических событий без их политизации была создана польско-российская группа по сложным вопросам. Однако ее работу фактически остановили в 2015 году, когда свой пост покинул глава группы с польской стороны профессор Адам Даниэль Ротфельд.
В феврале 2017 года стало известно, что МИД Польши намерен возобновить работу группы, инициатором этого стал посол Польши в России Влодзимеж Марчиняк. В марте того же года в Варшаве состоялось официальное мероприятие по поводу возобновления работы польской части польско-российской группы по сложным вопросам. Позже МИД России заявил, что возрождение группы вызывает вопросы, а Москва не видит смысла в выборочном подходе к реанимации двустороннего диалога с Варшавой.
Пакт о ненападении
24 августа, 18:0080 лет с начала Второй мировой войны
"Пакт о ненападении почти на два года помог отсрочить войну против СССР"
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Мария ЗахароваВторая мировая война (1939-1945)МИД РФМИД ПольшиВладимир ПутинПолитика
Популярные комментарии
Слабо МИД отреагировал. Нужно ноты протеста с высылкой дипломатов устраивать, пока документарно не станут подтверждать свои слова.
22 декабря, 12:28
Друг Друга
12903008
Древние ляхи покрыли свои знамёна позором.
22 декабря, 12:33
vvab6
12461004
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