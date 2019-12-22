МИД Польши ответил на слова Путина о Второй мировой войне

На пресс-конференции в четверг Путин напомнил, что советские войска вошли в Польшу "после того, как польское правительство утратило контроль за своими вооруженными силами и за тем, что происходит на территории" страны. Президент России отметил, что польское правительство в это время "находилось где-то уже в районе польско-румынской границы" и "не с кем было бы даже разговаривать на эту тему".

"С тревогой и недоумением мы воспринимаем высказывания представителей властей Российской Федерации, в том числе президента Владимира Путина, касающиеся происхождения и хода Второй мировой войны, которые представляют ложную картину событий", — говорится в заявлении.

Польская сторона полагает, что "правильным путем польско-российского исторического диалога было бы возобновление работы Группы по сложным вопросам, которая имеет свои достижения, в том числе выводы о роли Советского Союза в начавшейся Второй мировой войне".

В МИД Польши утверждают, что "слова президента России подрывают совместную работу польских и российских экспертов, а также достижения его предшественников — Михаила Горбачева и Бориса Ельцина, которые, несмотря на трудности, стремились искать путь истины и примирения в польско-российских отношениях".

"Честный и критический взгляд на историю вместо пропаганды позволил бы также отдать дань уважения миллионам жертв сталинских репрессий также с российской стороны", — говорится в заявлении.

Официальной позицией Польши уже много лет остается тезис о том, что СССР напал на Польшу в 1939 году так же, как и гитлеровская Германия.

Одним из доказательств вины Советского Союза в Варшаве считают советско-германский договор о ненападении (зачастую именуемый пактом Молотова — Риббентропа по фамилиям его подписантов, глав внешнеполитических ведомств СССР и Германии), который был заключен 23 августа 1939 года в Москве. Содержание пакта о ненападении не расходилось с нормами международного права и договорной практикой государств, принятой для подобного рода урегулирований.

Одновременно с договором был подписан секретный дополнительный протокол, содержавший разграничение сфер интересов Советского Союза и Германии. В зону влияния СССР вошли часть Прибалтики, Западная Белоруссия, Западная Украина и Бессарабия. Тем самым европейская граница СССР отодвигалась значительно западнее.

По мнению профессиональных военных историков, пакт позволил Советскому Союзу получить передышку для подготовки к войне, усилить свою военную промышленность и увеличить численность Красной армии. А в начальный период Великой Отечественной войны германские войска были вынуждены наступать со значительно более удаленных рубежей. Благодаря этому СССР удалось вовремя эвакуировать на восток многочисленные промышленные предприятия, а также дополнительно мобилизовать многие дивизии, которые сдержали армии вермахта под Москвой и Ленинградом.

Кроме того, как указывают специалисты, советско-германский договор о ненападении предотвратил войну Японии против СССР, поскольку Токио был недоволен решением Берлина подписать этот пакт без учета мнения японской стороны.

Польско-российская группа по сложным вопросам была организована в 2002 году во время визита в Польшу президента России Владимира Путина. Ее целью было разъяснение белых пятен в двусторонних отношениях в контексте исторических событий без их политизации. Работа группы была фактически остановлена в 2015 году, когда свой пост покинул глава группы с польской стороны профессор Адам Даниэль Ротфельд.