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Президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции
Большая пресс-конференция Владимира Путина
2019-12-22T10:11+0300
https://ria.ru/20191222/1562688658.html
МИД Польши ответил на слова Путина о Второй мировой войне
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РИА Новости

МИД Польши ответил на слова Путина о Второй мировой войне

08:09 22.12.2019 (обновлено: 10:11 22.12.2019)
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CC BY-SA 2.0 / Lukas Plewnia / МИД ПольшиЗдание МИД Польши
Здание МИД Польши
CC BY-SA 2.0 / Lukas Plewnia / МИД Польши
Здание МИД Польши. Архивное фото
ВАРШАВА, 22 дек — РИА Новости. Официальная Варшава высказала "тревогу и недоумение" по поводу слов президента России Владимира Путина о причинах и виновниках начала Второй мировой войны, говорится в заявлении МИД Польши.
На пресс-конференции в четверг Путин напомнил, что советские войска вошли в Польшу "после того, как польское правительство утратило контроль за своими вооруженными силами и за тем, что происходит на территории" страны. Президент России отметил, что польское правительство в это время "находилось где-то уже в районе польско-румынской границы" и "не с кем было бы даже разговаривать на эту тему".

"С тревогой и недоумением мы воспринимаем высказывания представителей властей Российской Федерации, в том числе президента Владимира Путина, касающиеся происхождения и хода Второй мировой войны, которые представляют ложную картину событий", — говорится в заявлении.

Польская сторона полагает, что "правильным путем польско-российского исторического диалога было бы возобновление работы Группы по сложным вопросам, которая имеет свои достижения, в том числе выводы о роли Советского Союза в начавшейся Второй мировой войне".
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В МИД Польши утверждают, что "слова президента России подрывают совместную работу польских и российских экспертов, а также достижения его предшественников — Михаила Горбачева и Бориса Ельцина, которые, несмотря на трудности, стремились искать путь истины и примирения в польско-российских отношениях".
"Честный и критический взгляд на историю вместо пропаганды позволил бы также отдать дань уважения миллионам жертв сталинских репрессий также с российской стороны", — говорится в заявлении.
Официальной позицией Польши уже много лет остается тезис о том, что СССР напал на Польшу в 1939 году так же, как и гитлеровская Германия.
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Одним из доказательств вины Советского Союза в Варшаве считают советско-германский договор о ненападении (зачастую именуемый пактом Молотова — Риббентропа по фамилиям его подписантов, глав внешнеполитических ведомств СССР и Германии), который был заключен 23 августа 1939 года в Москве. Содержание пакта о ненападении не расходилось с нормами международного права и договорной практикой государств, принятой для подобного рода урегулирований.
Одновременно с договором был подписан секретный дополнительный протокол, содержавший разграничение сфер интересов Советского Союза и Германии. В зону влияния СССР вошли часть Прибалтики, Западная Белоруссия, Западная Украина и Бессарабия. Тем самым европейская граница СССР отодвигалась значительно западнее.
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По мнению профессиональных военных историков, пакт позволил Советскому Союзу получить передышку для подготовки к войне, усилить свою военную промышленность и увеличить численность Красной армии. А в начальный период Великой Отечественной войны германские войска были вынуждены наступать со значительно более удаленных рубежей. Благодаря этому СССР удалось вовремя эвакуировать на восток многочисленные промышленные предприятия, а также дополнительно мобилизовать многие дивизии, которые сдержали армии вермахта под Москвой и Ленинградом.
Кроме того, как указывают специалисты, советско-германский договор о ненападении предотвратил войну Японии против СССР, поскольку Токио был недоволен решением Берлина подписать этот пакт без учета мнения японской стороны.
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Польско-российская группа по сложным вопросам была организована в 2002 году во время визита в Польшу президента России Владимира Путина. Ее целью было разъяснение белых пятен в двусторонних отношениях в контексте исторических событий без их политизации. Работа группы была фактически остановлена в 2015 году, когда свой пост покинул глава группы с польской стороны профессор Адам Даниэль Ротфельд.
В феврале 2017 года стало известно, что МИД Польши намерен возобновить работу группы, инициатором этого стал посол Польши в России Влодзимеж Марчиняк. В марте 2017 года в Варшаве состоялось официальное мероприятие по поводу возобновления работы польской части польско-российской группы по сложным вопросам. Позже МИД России заявил, что возобновление работы группы вызывает вопросы, а Москва не видит смысла в выборочном подходе к реанимации двустороннего диалога с Варшавой.
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Большая пресс-конференция Владимира ПутинаВторая мировая война (1939-1945)МИД ПольшиВладимир ПутинПольшаВ мире
Популярные комментарии
Уже , только потому что поляки скучают по временам горбачельцина ,можно с уверенностью сказать что Путин в этом вопросе правильно все делает.
22 декабря, 08:42
Данил Некипелов
458210223
Как же надоели эти пшпшки с украиной вместе. Брехуны великие! Сами историю свою же не знают, а все пытаются из себя строить бог знает что! Почему мы всех уговариваем? Не пора ли и жестче отвечать на глупость! Хороших слов эти "друзья" не понимают.
22 декабря, 09:12
barabashkg
257103115
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