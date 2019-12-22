Выбор РИА Новости: звездные дети 2019 года

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Уходящий год стал важной вехой в жизни многих российских и зарубежных знаменитостей, в семьях которых родились дети. В 2019 году наметился тренд на многодетность: по пятому ребенку родилось в семьях актера Игоря Петренко и актрисы Марии Порошиной, в четвертый раз стал отцом Эммануил Виторган, третий ребенок родился в семье Ким Кардашьян и Канье Уэста, в третий раз стал отцом актер Константин Хабенский, по третьему ребенку родилось в семьях Челси Клинтон и Джессики Симпсон.

Для многих звездных семей этот год ознаменовался рождением вторых детей - это событие произошло в семьях олимпийской чемпионки Светланы Хоркиной, актрис Марии Мироновой и Киры Найтли.

Рождению первенцев в 2019 году радовались британский принц Гарри и его супруга Меган, певица Натали Имбрулья и российская волейболистка Екатерина Гамова.

Родители в пятый раз

Актер Игорь Петренко в уходящем году стал отцом в пятый раз - у него и его супруги Кристины Бродской родилась третья дочь, девочку назвали Евой. Супруги также являются родителями пятилетней Софии-Каролины и двухлетней Марии.

Есть у 41-летнего актера и двое сыновей от брака с актрисой Екатериной Климовой - Матвей и Корней, общению с которыми, как пишут СМИ, Петренко также не забывает уделять время.

В пятый раз мамой в этом году стала актриса Мария Порошина. Это первый сын актрисы, до этого у нее рождались только дочки. По данным СМИ, мальчика назвали Андрей, имя его отца Порошина не афиширует.

У актрисы также есть совместная с актером Гошей Куценко взрослая дочь Полина и трое девочек от брака с актером Ильей Древновым - Серафима, Аграфена и Глафира.

Рождение первенца

Пополнение в этом году в британской королевской семье - у принца Гарри и его супруги Меган 6 мая родился первенец.

"Это мальчик! Их Королевские Высочества герцог и герцогиня Сассекские счастливы объявить о рождении у них ребенка", - сообщила супружеская чета в Instagram.

Таким образом, королева Великобритании Елизавета Вторая стала прабабушкой в восьмой раз. Юного принца назвали Арчи, полностью его имя звучит как Арчи Харрисон Маунтбаттен-Виндзор. Арчи - седьмой в линии престолонаследия.

Первенец и в семье актрисы Эми Шумер: у нее и ее супруга Криса Фишера родился мальчик. Первое фото в Instagram, где актриса запечатлена с супругом и малышом, она шутливо подписала: "В 10 часов 55 минут прошлой ночью. Наш королевский ребенок родился". Так актриса намекнула на другую новость, бурно обсуждавшуюся в сети - прибавление в королевской семье.

Впервые мамой в уходящем году стала 44-летняя певица Натали Имбрулья, у нее родился сын. Новостью о радостном событии Имбрулья поделилась в Instagram.

"Добро пожаловать в мир... Макс Валентин Имбрулья. Мое сердце разрывается от счастья", - такой трогательной подписью сопроводила она первый снимок сына.

Еще до рождения первенца Имбрулья не скрывала, что прибегла к помощи ЭКО и донорской спермы.

Олимпийская чемпионка 2016 года по спортивной гимнастике Маргарита Мамун и серебряный призер ОИ-2008 по плаванью Александр Сухоруков в октябре также стали родителями, о чем сообщили на страницах в Instagram. Счастливые родители поделились снимками с малышом. Пол и имя ребенка супруги сообщили позже: стало известно, что у спортсменов родился сын, которого назвали Львом.

Впервые мамой стала в уходящем году и двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова, у нее и ее супруга Михаила Мукасея родился сын.

"Будем готовить будущего игрока для сборной России по волейболу", - сказал Мукасей по телефону РИА Новости.

Три и больше

Российский актер Эманнуил Виторган в этом году стал отцом в четвертый раз - у 79-летнего артиста и его супруги Ирины Млодик родилась дочь, которую назвали Кларой. У артиста есть двое взрослых детей - дочь Ксения от первого брака и сын Максим от второго брака, а также дочь Этель, родившаяся в прошлом году. Также у него уже есть внуки и правнуки.

О счастливом событии Виторган сообщил в Instagram, опубликовав фото с супругой, новорожденной дочерью и старшей дочерью Этель. В СМИ появилась информация, что в этот раз стать родителями супружеской чете помогла суррогатная мать.

Очередное прибавление в этом году в семействе Кардашьян - Ким Кардашьян и Канье Уэст в четвертый раз стали родителями. В уходящем году у пары родился сын, получивший необычное имя Псалом. Появиться на свет малышу помогла суррогатная мать, как и родившейся в прошлом году девочке Чикаго. Двух старших детей - дочь Норт и сына Сэйнта - Ким выносила сама, но после рождения Сэйнта врачи предупредили Ким о возможных осложнениях в ходе последующих беременностей.

Весной в третий раз стали родителями певица Джессика Симпсон и бывший игрок NFL Эрик Джонсон - у них родилась дочь, которую назвали Берди Мэй. У пары уже есть старшая дочь семилетняя Масквелл Брю и шестилетний сын Эйс Кнуте. Симпсон регулярно радует своих поклонников в Instagram фотографиями как младшей малышки, так и старших детей.

В семье актеров Блейк Лавли и Райана Рейнольдса тоже прибавление - у супругов родилась третья дочь. Пара уже воспитывает двух девочек - Джеймс и Инес.

Дочь экс-президента США Билла Клинтона Челси и ее супруг, банкир Марк Мезвински стали родителями в третий раз. Об этом сама Челси Клинтон сообщила в Twitter : "Сегодня утром мы поприветствовали нашего сына Джаспера Клинтон-Мезвински. Мы переполнены любовью и благодарностью и с нетерпением ждем момента, когда познакомим его со старшими братом и сестрой".

Родители Челси - Хиллари и Билл Клинтоны - также не преминули поделиться новостью в Twitter. У Челси Клинтон и ее супруга уже есть дочь Шарлотта и сын Эйдан, которым на момент рождения младшего брата было четыре и три года соответственно.

В третий раз мамой стала осенью главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.

"Дорогой мир! Пожалуйста, будь добр к Маро Тиграновне Кеосаян. Она здесь новенькая", - написала Симоньян в своем Instagram.

В семье Симоньян и режиссера Тиграна Кеосаяна уже подрастают дочь Марьяна и сын Баграт.

Третий ребенок родился у режиссера Валерии Гай Германики. В сториз своего аккаунта в Instagram она опубликовала фото с прогулки малышом. Из публикаций в соцсети поклонники Гай Германики сделали вывод, что у нее родился мальчик, но его имя она пока раскрывать не стала. Отцом ребенка, как писали российские СМИ, является третий супруг режиссера бизнесмен Денис Молчанов.

Первую дочь режиссер назвала Октавия, с ее отцом, как писали СМИ, Гай Германика рассталась вскоре после свадьбы. Вторую дочь зовут Северина, она родилась в браке с танцором Вадимом Любушкиным.

В третий раз отцом стал актер Константин Хабенский - его супруга актриса Ольга Литвинова родила дочь. Это второй общий ребенок пары - в семье подрастает трехлетняя дочка Саша. У актера также есть 11-сын Иван от первого брака.

Родителями в этом году стали французский актер Венсан Кассель и модель Тина Кунаки - в апреле у пары родилась дочь, которую назвали Амазони. О рождении дочери Кассель сообщил в Instagram, опубликовав фотографию джунглей Амазонки с подписью: "Амазони родилась".

Для Тины Кунаки это первый ребенок, у актера же есть две дочери от брака с Моникой Белуччи. Несмотря на нежный возраст Амазони, девочка сопровождает родителей на важные мероприятия - так, например, малышка спустя несколько месяцев после своего рождения побывала в Венеции, куда супруги отправились для участия в кинофестивале.

Австралийская топ-модель, бывший "ангел" Victoria's Secret Миранда Керр в третий раз стала мамой - у нее и ее супруга - миллиардера Эвана Шпигеля родился сын Майлз. Это второй совместный ребенок пары - у супругов есть сын Харт, который родился в прошлом году. Также Керр воспитывает восьмилетнего сына Флинна от брака с Орландо Блумом.

Второй ребенок

В феврале 69-летний актер Ричард Гир стал отцом во второй раз - у него и его супруги Алехандры Сильва, по данным испанского издания Holla!, родился сын. Это первый совместный ребенок пары, также у каждого из супругов есть дети от предыдущих браков. Чета решила не останавливаться на одном ребенке: по данным Hola!, Алехандра Сильва вновь беременна, второй ребенок пары должен появиться на свет в 2020 году.

Российский рэпер Тимати в уходящем году вновь стал отцом - у него и у модели Анастасии Решетовой родился сын. Черно-белое фото с малышом артист сопроводил подписью "Юнусов Ратмир Тимурович. 16.10.19 г. Москва". По предположениям СМИ, мальчика могли назвать в честь погибшего друга Тимати - Ратмира Шишкова.

Это второй ребенок артиста - он также воспитывает дочь Алису, родившуюся в отношениях с Аленой Шишковой.

Во второй раз мамой стала олимпийская чемпионка Светлана Хоркина. "Как долго я тебя ждала. 21.10.2019. Люблю тебя", - такой трогательной подписью сопроводила она открытку "С Рождением ребенка" в своем Instagram. Имя и пол малыша Хоркина предпочла пока не раскрывать. Старшему сыну олимпийской чемпионки 14 лет.

Российская актриса Мария Миронова в уходящем году тоже стала мамой во второй раз - в одной из клиник Греции на свет появился мальчик, которого назвали Федором. Актриса замужем в четвертый раз, но подробности своей семейной жизни, как и личность супруга, Миронова не афиширует. Старшему сыну Марии от первого брака Андрею 27 лет, он актер.

Второй ребенок в уходящем году родился в семье актрисы Киры Найтли и музыканта Джеймса Райтона. Пол и имя малыша звездная пара раскрыла не сразу, лишь спустя некоторое время выяснилось, что это девочка, которая получила имя Делайла.