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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-22T12:06+0300
https://ria.ru/20191222/1562691176.html
В Сирию за сутки вернулись более 900 беженцев из Иордании и Ливана
https://cdn22.img.ria.ru/images/155634/02/1556340272_0:107:2948:1765_1036x0_80_0_0_ef18f9e433efbd6f5c1e61516ac19f56.jpg
РИА Новости

В Сирию за сутки вернулись более 900 беженцев из Иордании и Ливана

12:06 22.12.2019
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкСтоянка сирийских бедуинов-беженцев возле поселка Квешра на севере Ливана рядом с границей с Сирией
Стоянка сирийских бедуинов-беженцев возле поселка Квешра на севере Ливана рядом с границей с Сирией
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
Стоянка сирийских бедуинов-беженцев возле поселка Квешра на севере Ливана рядом с границей с Сирией. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Свыше 900 беженцев вернулись в Сирию с территорий иностранных государств за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 920 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 298 человек (женщин – 90, детей – 152), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 622 человека (женщин – 187, детей – 317)", - говорится в сообщении.
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По данным центра, инженерные подразделения вооруженных сил Сирии за сутки разминировали 2,4 гектара территории. Также специалисты уничтожили 45 взрывоопасных предметов.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* ("Исламское государство"*) в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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