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Путин поздравил Лео Бокерию с 80-летним юбилеем
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РИА Новости

Путин поздравил Лео Бокерию с 80-летним юбилеем

11:12 22.12.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В.Путин вручил государственные награды в Кремле
Президент РФ В.Путин вручил государственные награды в Кремле
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил Лео Бокерию, академика РАН, почётного президента Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н.Бакулева с 80-летним юбилеем, отметив, что он внес уникальный вклад в развитие российской школы кардиологии, телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Уважаемый Лео Антонович! Поздравляю Вас с 80-летним юбилеем. Вы посвятили свою жизнь важной и благородной цели, внесли уникальный личный вклад в развитие отечественной школы кардиологии и здравоохранения в целом, воспитали не одно поколение талантливых специалистов", - сказал Путин.
Лео Бокерия
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Он добавил, что тысячи пациентов искренне благодарны Бокерии не только за высококвалифицированную медицинскую помощь, но и за внимательное отношение и душевное тепло. Президент также отметил его плодотворную общественную деятельность, активное участие в реализации востребованных и социально значимых инициатив.
"Желаю Вам здоровья и осуществления намеченных планов", - заключил он.
Директор Научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева Лео Бокерия
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Биография Лео Бокерия
3711002
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Лео БокерияЗдоровьеНаучный центр сердечно-сосудистой хирургии имени А. М. БакулеваРоссийская академия наукВладимир ПутинРоссияОбщество
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