Путин поздравил Лео Бокерию с 80-летним юбилеем

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил Лео Бокерию, академика РАН, почётного президента Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н.Бакулева с 80-летним юбилеем, отметив, что он внес уникальный вклад в развитие российской школы кардиологии, телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Уважаемый Лео Антонович! Поздравляю Вас с 80-летним юбилеем. Вы посвятили свою жизнь важной и благородной цели, внесли уникальный личный вклад в развитие отечественной школы кардиологии и здравоохранения в целом, воспитали не одно поколение талантливых специалистов", - сказал Путин.
Он добавил, что тысячи пациентов искренне благодарны Бокерии не только за высококвалифицированную медицинскую помощь, но и за внимательное отношение и душевное тепло. Президент также отметил его плодотворную общественную деятельность, активное участие в реализации востребованных и социально значимых инициатив.
"Желаю Вам здоровья и осуществления намеченных планов", - заключил он.
Вчера, 00:41Биография Лео Бокерия