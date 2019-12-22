Путин поздравил Лео Бокерию с 80-летним юбилеем

"Уважаемый Лео Антонович! Поздравляю Вас с 80-летним юбилеем. Вы посвятили свою жизнь важной и благородной цели, внесли уникальный личный вклад в развитие отечественной школы кардиологии и здравоохранения в целом, воспитали не одно поколение талантливых специалистов", - сказал Путин.

Как прожить один день с Лео Бокерия и не упасть от усталости

Как прожить один день с Лео Бокерия и не упасть от усталости

Он добавил, что тысячи пациентов искренне благодарны Бокерии не только за высококвалифицированную медицинскую помощь, но и за внимательное отношение и душевное тепло. Президент также отметил его плодотворную общественную деятельность, активное участие в реализации востребованных и социально значимых инициатив.