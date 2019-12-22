Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-22T14:35+0300
https://ria.ru/20191222/1562689688.html
Эксперт рассказала, чем опасно чрезмерное потребление воды
https://cdn24.img.ria.ru/images/100398/13/1003981317_0:102:2000:1227_1036x0_80_0_0_23e51e000e9b73460a361356de6a4b59.jpg
РИА Новости

Эксперт рассказала, чем опасно чрезмерное потребление воды

09:41 22.12.2019 (обновлено: 14:35 22.12.2019)
35630
© Fotolia / bigfoot Стакан с минеральной водой
Стакан с минеральной водой
© Fotolia / bigfoot
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии Алла Погожева рассказала RT о последствиях чрезмерного потребления жидкости.
Большое количество воды, как заявила специалист, способствует повышению распада белка. Кроме того, избыточная жидкость в организме выводит микроэлементы и витамины и может привести к перегрузке сердечно-сосудистой и мочевыделительной системы.
Она пояснила, что организм получает из продуктов литр жидкости, а еще около 1-1,5 литра в виде напитков или супов.
Эксперт подчеркнула роль вкуса напитка для утоления жажды. Она привела в пример морс, квас и зеленый чай, которые стимулируют слюноотделение. Это, в свою очередь, снижает желание пить.
Чай каркаде
20 марта, 19:31РИА Наука
Ученые назвали смертельную опасность горячего чая
21018351919103
Обсудить 10
Черный чайЗеленый чайРоссияОбщество
Популярные комментарии
А ничего, что квас и морс с сахаром и для диабетиков - это приговор. А квас еще и с дрожжями - для лиц с поышенным весом самое оно. Боже мой, то пей воды много, то пей воду мало. Господа от науки, определитесь промеж себя прежде чем озвучивать каждый свое..... и о своем.
22 декабря, 11:50
НЛНаталья Лобова
3661013
Может уже дана установка, чтобы мы вымерли. Если следовать таким советам именно это и случится.
22 декабря, 12:23
НЛНаталья Лобова
981004
Рекомендуем
Лучевая терапия
Онколог назвала симптомы рака в области головы и шеи
Окаменевшая корневая система археоптерисов - древнейших на планете деревьев
Ученые нашли древнейший ископаемый лес на планете
Актер Гоша Куценко
Гоша Куценко рассказал о желании стать президентом Украины
Рабочие на участке строительства газопровода Северный поток-2
Лавров пообещал ответ на санкции США против "Северного потока — 2"
МИД в Москве
В России ответили на обвинения Польши в искажении истории
Российские рубли и американские доллары
У безработного москвича украли сумку c почти десятью миллионами рублей
Газодобывающее предприятие на Украине
Пять украинских компаний подписали контракт с "Газпромом", пишут СМИ
Строительство газопровода Северный поток-2
В США сообщили о реакции стран ЕС на санкции по "Северному потоку — 2"
МИД в Москве
Захарова ответила на заявления Польши о Второй мировой войне
Две чашки на фоне зимнего пейзажа
Ученые обнаружили новую пользу кофеина
Вспышка на Солнце с американского спутника SOHO
Эксперт оценил шансы создания "искусственного солнца" в Китае
Момент смертельного ДТП на МКАД попал на видео
Момент смертельного ДТП на МКАД попал на видео
Геннадий Зюганов
В ГД прокомментировали слова Зюганова о досрочных выборах президента
Здание МИД Польши
МИД Польши ответил на слова Путина о Второй мировой войне
Актриса Наталья Бочкарева
Уголовное дело против актрисы Бочкаревой передали в суд
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:06СМИ сообщило о серьезной кадровой ротации в Минобороны
02:59Названы лучшие способы остановки автомобиля при отказе тормозов
02:57Allseas вывела из Балтийского моря строившие "Северный поток — 2" суда
02:37ЛНА Хафтара пригрозила сбивать гражданские самолеты с оружием на борту
02:27Гастроэнтеролог рассказала об опасности манной каши
02:19Корсика отрезана от Франции из-за шторма, сообщает СМИ
01:56В Египте освободили бывшего начальника генштаба страны, сообщает СМИ
01:50Во второй тур выборов президента Хорватии прошли два кандидата
01:49Концертный директор прокомментировал скандал Бочкаревой с наркотиками
01:36Правительство Германии уверенно в завершении "Северного потока — 2"
01:30МИД Венесуэлы осудил присоединение Боливии к Группе Лимы
01:25Источник: ВВС Израиля находились над Ливаном во время ударов по Сирии
01:16На Камчатке перевернулся перевозивший 21 пассажира автобус
01:12Армия Израиля не комментирует сообщения о ракетной атаке на Дамаск
01:07Владимир Путин откроет железнодорожное движение по Крымскому мосту
01:02В Венесуэле заявили об иностранной поддержке атаки на воинскую часть
00:50Сюткин оценил шутку Шнурова над обидевшим Гагарину участником "Голоса"
00:47Дамаск подвергся ракетной атаке
00:39Самолеты НАТО стали чаще летать у границ России, заявили в Балтфлоте
00:28В России пройдут учения по обеспечению устойчивой работы рунета
Лента новостейМолния