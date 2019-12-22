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Путин поздравил энергетиков с профессиональным праздником
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РИА Новости

Путин поздравил энергетиков с профессиональным праздником

09:21 22.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил работников и ветеранов энергетического комплекса с Днем энергетика, отметив, что эта отрасль в России уверенно движется вперёд, телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Дорогие друзья! Поздравляю вас с Днём энергетика. Отечественный электроэнергетический комплекс, включающий более тысячи электрических станций, по праву считается одним из крупнейших и экологически чистых в мире. Эти впечатляющие результаты были достигнуты благодаря высочайшему профессионализму многих поколений его работников, их ответственному отношению к делу", - сказал Путин.
Он отметил, что "сегодня отрасль уверенно движется вперёд", полностью обеспечивает растущие потребности национальной экономики и социальной сферы, а также вносит значимый вклад в укрепление энергетической безопасности РФ. Кроме того, реализация масштабных проектов ТЭК способствует комплексному развитию российских регионов и созданию новых рабочих мест.
Он также выразил уверенность, что, опираясь на богатый опыт ветеранов, работники комплекса и впредь будут добросовестно трудиться, успешно решать поставленные задачи, главные из которых – качественное обновление электроэнергетики на перспективной технологической базе, повышение инвестиционной привлекательности отрасли, внедрение "зелёных" инноваций и обеспечение надёжного энергоснабжения потребителей.
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