Путин поздравил энергетиков с профессиональным праздником

"Дорогие друзья! Поздравляю вас с Днём энергетика. Отечественный электроэнергетический комплекс, включающий более тысячи электрических станций, по праву считается одним из крупнейших и экологически чистых в мире. Эти впечатляющие результаты были достигнуты благодаря высочайшему профессионализму многих поколений его работников, их ответственному отношению к делу", - сказал Путин.