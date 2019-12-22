День энергетика в России

Ежегодно 22 декабря в России работники энергетической отрасли отмечают свой профессиональный праздник – День энергетика . Он был установлен указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 мая 1966 года. В память о дне принятия Государственного плана электрификации России (ГОЭЛРО) датой празднования Дня энергетика было определено 22 декабря (день открытия в 1920 году VIII Всероссийского съезда Советов, принявшего план ГОЭЛРО). Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 ноября 1988 года дата профессионального праздника была перенесена на третье воскресенье декабря. Целью этого изменения было перенесение его празднования на выходной день. Однако в связи с непрерывным режимом работы энергетиков воскресенье всегда был рабочим днем для большинства работников отрасли. Более того, они продолжали считать Днем энергетика 22 декабря.

целях восстановления исторически обоснованной даты празднования Дня энергетика и по просьбе Общероссийского отраслевого объединения работодателей электроэнергетики и общественного объединения "Всероссийский электропрофсоюз" постановлением правительства РФ от 21 декабря 2015 года была возвращена дата профессионального праздника – 22 декабря.

Электроэнергетика является базовой отраслью российской экономики, обеспечивающей электрической и тепловой энергией внутренние потребности народного хозяйства и населения, а также осуществляющей экспорт электроэнергии в страны СНГ и дальнего зарубежья. Устойчивое развитие и надежное функционирование отрасли во многом определяют энергетическую безопасность страны и являются важными факторами ее успешного экономического развития.

План ГОЭЛРО стал отправной точкой в создании системы отечественной электроэнергетики, а также первой научно обоснованной долгосрочной программой экономического развития в стране. Он был рассчитан на 10-15 лет и предусматривал коренную реконструкцию народного хозяйства на базе электрификации (строительство крупных предприятий, сооружение 30 районных электростанций, в том числе десяти гидроэлектростанций (ГЭС), общей мощностью 1,75 миллиона киловатт и годовой выработкой 8,8 миллиарда киловатт. План был выполнен к 1931 году

В 1950-е годы отрасль получила дополнительный толчок благодаря научным разработкам в области атомной энергии и строительству атомных электростанций. В последующие годы происходило масштабное освоение гидроэнергетического потенциала Сибири.

Основные энергетические мощности и объекты электроэнергетики России были построены в советский период. Однако уже в конце 1980-х годов стали проявляться признаки замедления темпов развития отрасли: обновление производственных мощностей стало отставать от роста потребления электроэнергии. В 1990-е годы объем потребления электроэнергии существенно уменьшился, в то же время процесс обновления мощностей практически остановился. По технологическим показателям российские энергокомпании серьезно отставали от своих аналогов в развитых странах, в системе отсутствовали стимулы к повышению эффективности, рациональному планированию режимов производства и потребления электроэнергии, энергосбережению, из-за снижения контроля за соблюдением правил безопасности и значительной изношенности фондов существовала высокая вероятность крупных аварий.

Кроме того, из-за сложностей перестройки экономической и политической систем России в отрасли отсутствовала платежная дисциплина (так называемый "кризис неплатежей"), предприятия являлись информационно и финансово "непрозрачными", был закрыт доступ на рынок новым, независимым игрокам.

В начале 2000-х годов правительством РФ был взят курс на либерализацию рынка электроэнергии, реформирование отрасли и создание условий для привлечения масштабных инвестиций в электроэнергетику.

С 2001 года по 2008 год в соответствии с постановлением правительства РФ от 11 июля 2001 года "О реформировании электроэнергетики Российской Федерации" в электроэнергетике были произведены преобразования

В настоящее время на территории России действуют оптовый и розничные рынки электроэнергии, цены которых не регулируются государством, а формируются на основе спроса и предложения.

Изменилась и структура отрасли: было осуществлено разделение естественно монопольных (передача электроэнергии, оперативно-диспетчерское управление) и потенциально конкурентных (производство и сбыт электроэнергии, ремонт и сервис) функций; вместо прежних вертикально-интегрированных компаний, выполнявших все эти функции, созданы структуры, специализирующиеся на отдельных видах деятельности.

Магистральные сети перешли под контроль Федеральной сетевой компании, распределительные сети интегрированы в межрегиональные распределительные сетевые компании (МРСК), функции и активы региональных диспетчерских управлений были переданы общероссийскому Системному оператору (СО ЕЭС – Системный оператор Единой энергетической системы).

Активы генерации в процессе реформы объединились в межрегиональные компании двух видов: генерирующие компании оптового рынка (ОГК) и территориальные генерирующие компании (ТГК). ОГК объединили электростанции, специализированные на производстве почти исключительно электрической энергии. В ТГК вошли главным образом теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), которые производят как электрическую, так и тепловую энергию. Шесть из семи ОГК сформированы на базе тепловых электростанций, а одна (РусГидро) – на основе гидрогенерирующих активов.

Единая энергетическая система России (ЕЭС России) состоит из 71 региональных энергосистем, которые, в свою очередь, образуют семь объединенных энергетических систем: Востока, Сибири, Урала, Средней Волги, Юга, Центра и Северо-Запада. Все энергосистемы соединены межсистемными высоковольтными линиями электропередачи напряжением 220-500 киловольт и выше и работают в синхронном режиме (параллельно). В электроэнергетический комплекс ЕЭС России входит около 805 электростанций мощностью свыше пяти мегаватт. Сетевое хозяйство ЕЭС России насчитывает более 10 700 линий электропередачи класса напряжения 110-1150 киловольт.

В 2018 году выработка электроэнергии электростанциями России, включая производство электроэнергии на электростанциях промышленных предприятий, составила 1091,7 миллиарда киловатт-часов. Увеличение к объему производства электроэнергии в 2018 году составило 1,7%.

По данным Системного оператора Единой энергосистемы страны (СО ЕЭС), в январе-августе 2019 года выработка электроэнергии в РФ в целом составила 715,8 миллиарда киловатт-часов. Потребление электроэнергии в России в целом за январь-август 2019 года снизилось на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 702,5 миллиарда киловатт-часов.