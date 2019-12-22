ПФР рассказал об индексации пенсий уволившихся пенсионеров

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов рассказал в интервью "Российской газете" об индексации пенсий ушедших с работы пенсионеров.
По его словам, после увольнения число накопленных гражданином индивидуальных пенсионных коэффициентов умножается на их актуальную стоимость. В 2020 году она составит 93 рубля. После этого к полученной сумме прибавляется актуальный размер фиксированной выплаты. В следующем году ее размер будет равен 5686,25 рубля.
"Это дополнительный доход, которого нет у неработающих пенсионеров", — заявил председатель ПФР.
Дроздов отметил, что в случае, если пенсионер решит возобновить трудовую деятельность, проведенная индексация сохранится.
Пенсия работающих пенсионеров индексируется после их увольнения с 2016 года.
Ранее стало известно, что в феврале на 3,8 процента проиндексируют ежемесячные выплаты 15 миллионам россиян, у которых есть право на льготы и соцподдержку.
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