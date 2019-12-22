Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-22T17:10+0300
https://ria.ru/20191222/1562688236.html
ПФР рассказал об индексации пенсий уволившихся пенсионеров
https://cdn23.img.ria.ru/images/155332/78/1553327896_0:176:3027:1879_1036x0_80_0_0_a92987031d44c09aa62fbc48286924a3.jpg
РИА Новости

ПФР рассказал об индексации пенсий уволившихся пенсионеров

07:17 22.12.2019 (обновлено: 17:10 22.12.2019)
351041
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБрошюра с информацией о пенсионном и социальном обеспечении инвалидов в отделении Пенсионного фонда РФ
Брошюра с информацией о пенсионном и социальном обеспечении инвалидов в отделении Пенсионного фонда РФ
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов рассказал в интервью "Российской газете" об индексации пенсий ушедших с работы пенсионеров.
По его словам, после увольнения число накопленных гражданином индивидуальных пенсионных коэффициентов умножается на их актуальную стоимость. В 2020 году она составит 93 рубля. После этого к полученной сумме прибавляется актуальный размер фиксированной выплаты. В следующем году ее размер будет равен 5686,25 рубля.

"Это дополнительный доход, которого нет у неработающих пенсионеров", — заявил председатель ПФР.

Дроздов отметил, что в случае, если пенсионер решит возобновить трудовую деятельность, проведенная индексация сохранится.
Пенсия работающих пенсионеров индексируется после их увольнения с 2016 года.
Ранее стало известно, что в феврале на 3,8 процента проиндексируют ежемесячные выплаты 15 миллионам россиян, у которых есть право на льготы и соцподдержку.
Пенсионное удостоверение
20 декабря, 23:25
Пенсионный фонд России назвал сроки выплат январских пенсий
8568434960391
Обсудить 26
пенсииАнтон ДроздовПенсионный фонд РФРоссияОбщество
Популярные комментарии
Зачем Пфр и прочие чиновники везде лепят фото каких-то американских или немецких пенсионеров? Разве у типичных российских пенсионеров такие выражения лиц, такая мимика? Или мысленно эти слуги народа уже "там", отдыхают после трудов праведных?
22 декабря, 08:41
Вальтер Погосов
2071011012
У напёрсточников может быть нормальная индексация?
22 декабря, 08:27
ЭХЭдуард Х
14291216
Рекомендуем
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
МИД Украины объяснил запрет на въезд в Россию по внутреннему паспорту
Момент смертельного ДТП на МКАД попал на видео
Момент смертельного ДТП на МКАД попал на видео
Строительство газопровода Северный поток-2
В США сообщили о реакции стран ЕС на санкции по "Северному потоку — 2"
Строительство газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Лавров пообещал ответ на санкции США без ущерба для России
Строительство газопровода Северный поток-2
Американские санкции против "Северного потока — 2" вступили в силу
Пенсионное удостоверение
Пенсионный фонд России назвал сроки выплат январских пенсий
Здание МИД Польши
МИД Польши ответил на слова Путина о Второй мировой войне
Стоп-кадр видео сбрасывания внедорожника Mercedes Gelandewagen с вертолета
Владелец Gelandewagen объяснил, зачем сбросил машину с вертолета
Руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов на церемонии вручения государственных наград в Кремле
Зюганов пояснил свои слова о досрочных выборах президента
Председатель Совета Министров СССР Иосиф Виссарионович Сталин
В МДМ пообещали разобраться с рекламой шаурмы "от Сталина"
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и госсекретаря США М. Помпео
У США больше нет отговорок, чтобы не продлевать СНВ-3, заявил Лавров
МИД в Москве
В России ответили на обвинения Польши в искажении истории
Рагда Ханиева. Выхода нет — Четвертьфинал — Голос — Сезон 8
"Это провал": номер участницы шоу "Голос" разозлил зрителей
Лео Бокерия
Как прожить один день с Лео Бокерия и не упасть от усталости
Лучевая терапия
Онколог назвала симптомы рака в области головы и шеи
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:06СМИ сообщило о серьезной кадровой ротации в Минобороны
02:59Названы лучшие способы остановки автомобиля при отказе тормозов
02:57Allseas вывела из Балтийского моря строившие "Северный поток — 2" суда
02:37ЛНА Хафтара пригрозила сбивать гражданские самолеты с оружием на борту
02:27Гастроэнтеролог рассказала об опасности манной каши
02:19Корсика отрезана от Франции из-за шторма, сообщает СМИ
01:56В Египте освободили бывшего начальника генштаба страны, сообщает СМИ
01:50Во второй тур выборов президента Хорватии прошли два кандидата
01:49Концертный директор прокомментировал скандал Бочкаревой с наркотиками
01:36Правительство Германии уверенно в завершении "Северного потока — 2"
01:30МИД Венесуэлы осудил присоединение Боливии к Группе Лимы
01:25Источник: ВВС Израиля находились над Ливаном во время ударов по Сирии
01:16На Камчатке перевернулся перевозивший 21 пассажира автобус
01:12Армия Израиля не комментирует сообщения о ракетной атаке на Дамаск
01:07Владимир Путин откроет железнодорожное движение по Крымскому мосту
01:02В Венесуэле заявили об иностранной поддержке атаки на воинскую часть
00:50Сюткин оценил шутку Шнурова над обидевшим Гагарину участником "Голоса"
00:47Дамаск подвергся ракетной атаке
00:39Самолеты НАТО стали чаще летать у границ России, заявили в Балтфлоте
00:28В России пройдут учения по обеспечению устойчивой работы рунета
Лента новостейМолния