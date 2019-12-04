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https://ria.ru/20191204/1561963177.html
Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2010 года
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РИА Новости

Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2010 года

16:30 04.12.2019 (обновлено: 01:25 05.12.2019)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВыдача пенсий
Выдача пенсий
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Пенсии неработающих пенсионеров с 1 января вырастут на 6,6 процента, сообщила пресс-служба ПФР.
В ведомстве отметили, что это позволит увеличить ежемесячные выплаты на тысячу рублей. Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
"У участников и инвалидов ВОВ, получающих две пенсии и повышенные социальные выплаты, средний доход вырастет до 46,5 тысячи и 39,9 тысячи рублей соответственно", — указывается в сообщении.
Таким образом, с начала нового года индексация пройдет с опережением инфляции, добавили в ПФР.
Кроме того, в феврале на 3,8 процента проиндексируют ежемесячные выплаты 15 миллионам россиян, у которых есть право на льготы и соцподдержку.
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Пенсионный фонд РФРоссияОбщество
Популярные комментарии
А помните как нам обещали "небывалый рост пенсий" после повышения пенсионного возраста?
4 декабря, 17:12
Алексей Тот самый
1933716122
И прибавили бы всем 6.6 % но не менее 1000, а то это их"в среднем 1000" как средняя температура по больнице. У большинства пенсионеров пенсия 9-12 тыс. И будет у них прибавка 500-700 рублей
4 декабря, 17:00
ЕЕвгений
2130411025
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