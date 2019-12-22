Трамп обсудил с премьером Японии торговлю, Иран и КНДР

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора обсудил с премьер-министром Японии Синдзо Абэ торговые отношения, Иран и КНДР, сообщил заместитель пресс-секретаря Белого дома Джудд Дир.
"Они обсудили ряд двусторонних вопросов, в том числе торговые отношения. Лидеры также обсудили события, связанные с Ираном и Корейской Народно-Демократической Республикой", - сообщил Дир, заявление которого распространила пресс-служба Белого дома.
"Президент Трамп и премьер-министр Абэ согласились поддерживать тесное общение и координацию, в особенности в свете недавних угрожающих заявлений, сделанных Корейской Народно-Демократической Республикой", - отметили в Белом доме.
Ранее президент Ирана Хасан Роухани по итогам визита в Японию заявил, что Япония не намерена вступать в создаваемую США коалицию по безопасности в Персидском заливе.
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Переговоры по денуклеаризации между КНДР и США зашли в тупик после того, как в ходе рабочих переговоров в Швеции северокорейская делегация покинула место встречи, заявив о провале переговоров, потому что США пришли с "пустыми руками". Американская сторона, в свою очередь, назвала переговоры "хорошими" с рядом новых "креативных идей. После этого КНДР не раз ставила ультиматум, что США должны выработать "новое решение" по денуклеаризации и предоставить КНДР гарантии безопасности до конца года, а иначе переговоры будут прекращены.
В последние месяцы официальный Пхеньян все чаще напоминает, что отведенный срок подходит к концу. По мнению северокорейского МИД, Пхеньян уже достаточно шел навстречу США. И если теперь Вашингтон не сделает ответных шагов, то получит соответствующий "подарок на Рождество". В декабре КНДР уже сообщила о двух "крайне важных" испытаниях на космодроме Сохэ, которые эксперты считают испытаниями нового двигателя для межконтинентальной баллистической ракеты.