В Саратове умер полицейский, получивший огнестрельное ранение

"Сотрудник полиции был госпитализирован в медицинское учреждение, где от обильной кровопотери скончался", - сообщили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что сотрудники патрульно-постовой службы вечером в субботу в Заводском районе остановили двух мужчин, один из которых из неустановленного оружия внезапно выстрелил в 28-летнего лейтенанта полиции.