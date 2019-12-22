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В Саратове умер полицейский, получивший огнестрельное ранение
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РИА Новости

В Саратове умер полицейский, получивший огнестрельное ранение

00:59 22.12.2019
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Сотрудник полиции. Архивное фото
САРАТОВ, 22 дек - РИА Новости. Сотрудник полиции в Саратове, госпитализированный с огнестрельным ранением, скончался в ночь на воскресенье в больнице, сообщили в пресс-службе областного главка МВД.
Ранее следствие сообщило, что вечером в Заводском районе Саратова сотрудник патрульно-постовой службы полиции УМВД России по Саратову, находившийся при исполнении служебных обязанностей, получил огнестрельное ранение и был госпитализирован. Подозреваемый в нападении задержан. Другие детали не раскрывались, но местное ИА "Взгляд-инфо" со ссылкой на источник в правоохранительных органах уточнило, что полицейский получил ранение при задержании двоих подозреваемых в незаконном обороте наркотиков, у одного из которых оказался пистолет.
"Сотрудник полиции был госпитализирован в медицинское учреждение, где от обильной кровопотери скончался", - сообщили в пресс-службе.
В ведомстве отметили, что сотрудники патрульно-постовой службы вечером в субботу в Заводском районе остановили двух мужчин, один из которых из неустановленного оружия внезапно выстрелил в 28-летнего лейтенанта полиции.
"Сотрудники полиции задержали двух граждан 1979 и 1987 годов рождения. С места происшествия изъят предмет, похожий на пистолет", - рассказали в пресс-службе.
Главк МВД по региону по данному факту проводит служебную проверку. Следователи СК завели уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".
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