В Саратове полицейский получил огнестрельное ранение

"В вечернее время вблизи дома №3 по Киевскому проезду в Заводском районе Саратова сотрудник патрульно-постовой службы полиции УМВД России по Саратову, находившийся при исполнении служебных обязанностей, получил огнестрельное ранение. Потерпевший госпитализирован… Мужчина, предположительно причастный к совершению противоправного деяния, задержан", - говорится в сообщении.
Детали происшествия не раскрываются, но местное ИА "Взгляд-инфо" со ссылкой на источник в правоохранительных органах уточняет, что полицейский получил ранение при задержании двоих подозреваемых в незаконном обороте наркотиков, у одного из которых оказался пистолет.
Следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". Фигуранту дела грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.
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В настоящее время следователи проводятся осмотр места происшествия. К расследованию преступления подключены наиболее опытные следователи и криминалисты регионального следственного управления. На место происшествия также прибыло руководство областных управлений СК и МВД.
Как пояснили журналистам в пресс-службе областного главка МВД, по данному факту проводится проверка, обстоятельства устанавливаются.