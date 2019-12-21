В Саратове полицейский получил огнестрельное ранение

САРАТОВ, 21 дек - РИА Новости. Сотрудник полиции в Сотрудник полиции в Саратове вечером в субботу госпитализирован с огнестрельным ранением, подозреваемый в нападении задержан, сообщило областное управление СК РФ

"В вечернее время вблизи дома №3 по Киевскому проезду в Заводском районе Саратова сотрудник патрульно-постовой службы полиции УМВД России по Саратову, находившийся при исполнении служебных обязанностей, получил огнестрельное ранение. Потерпевший госпитализирован… Мужчина, предположительно причастный к совершению противоправного деяния, задержан", - говорится в сообщении.

Детали происшествия не раскрываются, но местное ИА "Взгляд-инфо" со ссылкой на источник в правоохранительных органах уточняет, что полицейский получил ранение при задержании двоих подозреваемых в незаконном обороте наркотиков, у одного из которых оказался пистолет.

Следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". Фигуранту дела грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

В настоящее время следователи проводятся осмотр места происшествия. К расследованию преступления подключены наиболее опытные следователи и криминалисты регионального следственного управления. На место происшествия также прибыло руководство областных управлений СК и МВД.