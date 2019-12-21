Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-21T23:08+0300
https://ria.ru/20191221/1562686096.html
В Саратове полицейский получил огнестрельное ранение
https://cdn23.img.ria.ru/images/154824/42/1548244269_0:228:2831:1820_1036x0_80_0_0_16f9a6ab6aa05cc0730c256fb2129e2e.jpg
РИА Новости

В Саратове полицейский получил огнестрельное ранение

23:08 21.12.2019
466
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
САРАТОВ, 21 дек - РИА Новости. Сотрудник полиции в Саратове вечером в субботу госпитализирован с огнестрельным ранением, подозреваемый в нападении задержан, сообщило областное управление СК РФ.
"В вечернее время вблизи дома №3 по Киевскому проезду в Заводском районе Саратова сотрудник патрульно-постовой службы полиции УМВД России по Саратову, находившийся при исполнении служебных обязанностей, получил огнестрельное ранение. Потерпевший госпитализирован… Мужчина, предположительно причастный к совершению противоправного деяния, задержан", - говорится в сообщении.
Детали происшествия не раскрываются, но местное ИА "Взгляд-инфо" со ссылкой на источник в правоохранительных органах уточняет, что полицейский получил ранение при задержании двоих подозреваемых в незаконном обороте наркотиков, у одного из которых оказался пистолет.
Следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". Фигуранту дела грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.
Сотрудники силовых структур недалеко от здания ФСБ на Лубянской площади в Москве
20 декабря, 18:35
СК раскрыл личность мужчины, стрелявшего у здания ФСБ в Москве
В настоящее время следователи проводятся осмотр места происшествия. К расследованию преступления подключены наиболее опытные следователи и криминалисты регионального следственного управления. На место происшествия также прибыло руководство областных управлений СК и МВД.
Как пояснили журналистам в пресс-службе областного главка МВД, по данному факту проводится проверка, обстоятельства устанавливаются.
4106112
Обсудить 0
Следственный комитет РФМВД РФСаратовРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Новейший корабль Starliner на ракете-носителе Atlas V во время старта c мыса Канаверал во Флориде, США. 20 декабря 2019
В НАСА подтвердили возвращение Starliner на Землю
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук
Гончарук рассказал, как соглашение по газу отразится на украинцах
Автомобили полиции на Лубянской площади в Москве, где произошла стрельба у здания ФСБ
В СПЧ прокомментировали задержания журналистов после стрельбы в Москве
Сотрудники полиции в Берлине
В Берлине на рождественской ярмарке нашли подозрительный предмет
Гватемала. Архивное фото
Число жертв ДТП с автобусом в Гватемале возросло до 22 человек
Солнцево
МЧС предупредило москвичей о сильном тумане в ночь на воскресенье
Фильм Аватар
Джеймс Кэмерон хочет еще раз показать "Аватар" в кино
Военные в Ливии
США опасаются военного вмешательства извне в конфликт в Ливии
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак
Россия не может гарантировать содержание ГТС Украины, заявил Козак
Cтратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160
В МО раскрыли планы по полетам стратегических ракетоносцев в 2020 году
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги в Москве. 19 декабря 2019
Лавров рассказал о предложении Украины по разведению сил в Донбассе
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир
В ОБСЕ отреагировали на ситуацию со Sputnik Эстония
Пожарная машина в США
В Лас-Вегасе пять человек погибли при пожаре в мотеле
Автомобили полиции и скорой медицинской помощи на улице Москвы
В центре Москвы восстановили движение транспорта после ДТП
Базилика Святых Михаила и Флориана
В Польше прокомментировали слова Путина о пакте Молотова-Риббентропа
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:20Запуск "Гонцов-М" на ракете "Союз-2" отложили, сообщает источник
03:09Посол США заявил о благодарности стран ЕС за санкции по Nord Stream 2
02:30Глава МИД Украины объяснил ужесточение правил поездок граждан в Россию
02:12Ким Чен Ын сообщил военным о "сложной внутренней и внешней ситуации"
01:57ВМС Ливии задержали судно с турецким экипажем, сообщили в ЛНА
01:55Дубовицкая прокомментировала сообщения о возможной свадьбе Петросяна
01:40Астронавт-ветеран НАСА поиронизировал о готовности корабля Starliner
01:15В Берлине завершена операция на рождественском рынке
01:06Президент Бразилии сообщил, что у него не нашли рака кожи
00:59В Саратове умер полицейский, получивший огнестрельное ранение
00:53Выборы нового главы Абакана пройдут в воскресенье
00:48Шнуров высмеял участника шоу "Голос", оскорбившего Гагарину
00:40Водитель сгоревшего в центре Москвы автомобиля раскрыл подробности ДТП
00:37В Боливии партия Моралеса 29 декабря выберет кандидата на выборы
00:28СМИ: в Берлине полиция не обнаружила подозрительный предмет на рынке
00:21В российских городах пройдет церемония зажжения свечей на Хануку
00:16Главы еврейских общин России поздравили иудеев с Ханукой
23:52В ЕР обсудили ситуацию с экс-депутатом, подозреваемым в убийстве
23:49Российская армейская авиация провела два патрулирования в Сирии
23:47В центре Берлина перекрыли движение из-за подозрительного предмета
Лента новостейМолния