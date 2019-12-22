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2019-12-22T00:40+0300
https://ria.ru/20191222/1562686814.html
Водитель сгоревшего в центре Москвы автомобиля раскрыл подробности ДТП
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РИА Новости

Водитель сгоревшего в центре Москвы автомобиля раскрыл подробности ДТП

00:40 22.12.2019
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© Fotolia / O.FarionАвтомобиль дорожно-патрульной службы
Автомобиль дорожно-патрульной службы
© Fotolia / O.Farion
Автомобиль дорожно-патрульной службы. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Водитель загоревшегося после столкновения в центре Москвы автомобиля рассказал телеканалу "360" подробности аварии.
Ранее в экстренных службах столицы сообщили РИА Новости о пожаре, возникшем после ДТП с участием двух автомобилей на Большой Садовой улице. При инциденте пострадали три человека. На место происшествия прибыли пожарные подразделения, которые оперативно потушили огонь.
По словам водителя, представившегося Ефимом, после изменения скорости потока он нажал на тормоза, однако они не сработали, из-за чего произошло столкновение.
"Автомобиль слегка смялся. Повреждения вообще минимальные были — на пару тысяч рублей. Менять, считай, бампер. Потом пошел дым, я сразу скинул клеммы. А он (водитель другой машины. — Прим. ред.) пропал. И пошел огонь из-под низа. Прибежали люди с огнетушителями", — сообщил собеседник телеканала.
Он пояснил, что даже после того, как на загоревшуюся вылили два огнетушителя, пожар не прекратился, после чего "все просто разбежались".
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