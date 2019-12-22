Водитель сгоревшего в центре Москвы автомобиля раскрыл подробности ДТП

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Водитель загоревшегося после столкновения в центре Водитель загоревшегося после столкновения в центре Москвы автомобиля рассказал телеканалу " 360 " подробности аварии.

Ранее в экстренных службах столицы сообщили РИА Новости о пожаре, возникшем после ДТП с участием двух автомобилей на Большой Садовой улице. При инциденте пострадали три человека. На место происшествия прибыли пожарные подразделения, которые оперативно потушили огонь.

В центре Москвы произошло возгорание автомобиля, по предварительной информации это результат ДТП. Пожарные сработали оперативно, огонь потушен. Движение по внутренней стороне Садового кольца ограничено. pic.twitter.com/dDTHvz5Eux — Москва 24 (@infomoscow24) December 21, 2019

По словам водителя, представившегося Ефимом, после изменения скорости потока он нажал на тормоза, однако они не сработали, из-за чего произошло столкновение.

"Автомобиль слегка смялся. Повреждения вообще минимальные были — на пару тысяч рублей. Менять, считай, бампер. Потом пошел дым, я сразу скинул клеммы. А он (водитель другой машины. — Прим. ред.) пропал. И пошел огонь из-под низа. Прибежали люди с огнетушителями", — сообщил собеседник телеканала.