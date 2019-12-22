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Религия и мировоззрение
2019-12-22T00:16+0300
https://ria.ru/20191222/1562686628.html
Главы еврейских общин России поздравили иудеев с Ханукой
https://cdn22.img.ria.ru/images/151077/01/1510770116_0:353:3014:2048_1036x0_80_0_0_2fe2f2716061a9c7c0b2055c15cc7f1c.jpg
РИА Новости

Главы еврейских общин России поздравили иудеев с Ханукой

00:16 22.12.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПразднование Хануки в Москве
Празднование Хануки в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Празднование Хануки в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Главный раввин России Берл Лазар и глава Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александр Борода поздравили иудеев с одним из главных еврейских праздников – Ханукой, сообщает пресс-служба ФЕОР.
В 2019 году Хануку (праздник зажжения свечей) отмечают с 22 по 30 декабря, или с 25-го дня месяца кислев по второй день месяца тевет еврейского лунно-солнечного календаря. По традиции все восемь праздничных дней в еврейских домах зажигают ханукальные свечи. Также церемония зажжения свечей пройдет в воскресенье вечером в городах России. Традиционно главы общин зажигают первую свечу и поздравляют евреев с праздником.
"Мы зажигаем Ханукию дома и на главных площадях, дарим деньги "хануке гелт" детям, таким образом, обучая их заповеди цдаки – благотворительности", - приводит пресс-служба слова главы ФЕОР.
Он пожелал общине света, крепкого здоровья, удачи, благополучия и множество благословений Всевышнего. Борода подчеркнул, что в дни праздника евреям следует усиливать внимание к трём аспектам религиозной жизни: изучению Торы, молитве и благотворительности.
В свою очередь, главный раввин России напомнил, что свечи зажигают в память о чуде, которое сотворил Господь: заставил освященное масло, которого хватало лишь на один день, гореть восемь суток без перерыва. По его мнению, рассказывая о чуде Хануки всем людям, "мы добавим добра в сердца людей, реально улучшим окружающий мир, то есть выполним ту великую миссию, которую возложил на нас Господь".
Главный раввин России Берл Лазар
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Говоря об истории праздника, он заметил, что Бог, как правило, являет чудеса еврейскому народу, когда возникает угроза его физического существования, "но в случае с Ханукой все было иначе".
"Язычники не собирались убивать наших предков, они требовали, чтобы еврейский народ отказался от тех заповедей Торы, которые невозможно объяснить при помощи логики. И чудо Хануки, нарушившее все законы природы и совершенно необъяснимое с позиций логики, показало, что в глазах Бога эта духовная угроза была не менее, а возможно и более опасна, чем любая угроза физическая", – подчеркнул Лазар.
Праздник Хануки установлен в память о чуде, когда лампада с ритуальным маслом, которое было необходимо для освящения Храма, горела вместо одного дня - восемь. Это событие середины II века до н.э., когда Иудея была частью эллинистической империи Селевкидов. Правитель Антиох Эпифан ввел в Иудею войска, чтобы силой заставить евреев поклоняться греческим богам. Захватив Иерусалим, язычники осквернили Храм – главную святыню иудаизма. Спустя несколько лет евреи восстали и отвоевали Храм. Чтобы заново его освятить, они зажгли храмовую менору – семисвечник, заправляемый маслом. Но нашелся только один маленький кувшин ритуального масла – его должно было хватить на один день, а для получения новой порции масла нужно было 8 дней горения. Несмотря на это, менора горела 8 дней.
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Религия и мировоззрениеХанукаФедерация еврейских общин РоссииАлександр БородаБерл ЛазарРоссия
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