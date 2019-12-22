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Культура
2019-12-22T13:36+0300
https://ria.ru/20191222/1562663320.html
"Ведьмак" уже можно смотреть онлайн. Заменит ли он "Игру Престолов"?
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РИА Новости

"Ведьмак" уже можно смотреть онлайн. Заменит ли он "Игру Престолов"?

08:00 22.12.2019 (обновлено: 13:36 22.12.2019)
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© NetFlix (2019)Кадр из сериала "Ведьмак"
Кадр из сериала Ведьмак
© NetFlix (2019)
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости, Анна Нехаева. Страсти по финалу "Игры Престолов" отгремели, но начались споры о том, кто же займет ее нишу. Netflix выпустил к концу году проект "Ведьмак" с Генри Кавиллом в главной роли. О чем сериал и сможет ли он удивить — в материале РИА Новости.

Кто такие ведьмаки и что они пьют

На первый взгляд "Ведьмак" не особо отличается от "Игры": оба основаны на серии книг, действие в новом проекте разворачивается также в символическом Средневековье, а фэнтезийным дополнением служат драконы. Но дальше возникают расхождения.
Сага Джорджа Мартина напоминала Англию эпохи войны Алой и Белой розы. Антураж "Ведьмака" (польского писателя Анджея Сапковского, чья первая книга вышла в 1987 году) максимально приближен к Восточной Европе позднего Средневековья.
В вымышленном мире несколько королевств, которые борются друг с другом за власть в том или ином регионе. Обычно это южная Нильфгаардская Империя и королевства Севера.
В новой Вселенной — не только люди, а еще эльфы, дриады, краснолюды (польская версия гномов). Пан Сапковский подселил к ним целый бестиарий: помимо уже упомянутых драконов тут и накеры, и стрыги, и другие чудища, наводящие страх на людей. С ними-то и учат бороться ведьмаков.
© NetFlix (2019)

Кадр из сериала "Ведьмак"

Кадр из сериала Ведьмак
1 из 3

Кадр из сериала "Ведьмак"

© NetFlix (2019)
© NetFlix (2019)

Кадр из сериала "Ведьмак"

Кадр из сериала Ведьмак
2 из 3

Кадр из сериала "Ведьмак"

© NetFlix (2019)
© NetFlix (2019)

Кадр из сериала "Ведьмак"

Кадр из сериала Ведьмак
3 из 3

Кадр из сериала "Ведьмак"

© NetFlix (2019)
1 из 3

Кадр из сериала "Ведьмак"

© NetFlix (2019)
2 из 3

Кадр из сериала "Ведьмак"

© NetFlix (2019)
3 из 3

Кадр из сериала "Ведьмак"

© NetFlix (2019)
Хотя правильнее сказать, их так растят: мальчиков воспитывают и тренируют в закрытых школах, а одно из испытаний — намеренное отравление специальными эликсирами. Те, кто выживает после мутаций, превращаются в идеальных воинов — суперсильных, с быстрой реакцией, ускоренным метаболизмом и регенерацией.
Как раз такой ведьмак — бродячий наемник Геральт из Ривии (Кавилл) — и стал главным героем саги. В процессе подготовки в школе его волосы побелели, глаза стали желтыми, а зрачки — вертикальными как у кошки.
Особенность вселенной Ведьмака — здесь нет исключительно положительных или отрицательных персонажей и разделения на черное и белое. Все герои мыслят современными категориями, хотя и принадлежат вроде бы "темным векам". Для актуальности в саге затронуты проблемы расовой нетерпимости, геноцида, влияния цивилизации на мир.

Супермен и критика

Netflix не стал первопроходцем: в 2001 году в Польше вышел телесериал по книгам Сапковского, издавались комиксы о похождениях Геральта. Через шесть лет состоялся релиз первой из трех очень успешных компьютерных игр.
Генри Кавилл в интервью признавался, что он преданный фанат "Ведьмака", а потому осаждал шоураннера проекта. В итоге обошел более 200 кандидатов на эту роль.
Правда, это вызвало большую критику со стороны фанатов, считавших, что Кавилл не справится. Его даже называли "Геральтом из Бодибилдии".
Но настоящий гнев возник из-за слухов, что на роль светловолосой принцессы Цири, королевы государства Цинтра и подопечной Геральта, собираются утвердить темнокожую актрису. В итоге обошлось — выбрали блондинку Фрейю Аллан (это фактически ее дебютная большая роль).
Еще до релиза первого сезона объявили: будет второй — съемки начнутся в феврале 2020 года.

Драма, интрига, магия

В первых двух эпизодах зрителей знакомят с основными героями — от ведьмака, принцессы Цири и чародейки Йеннифер (Чалотра очень хороша!) до нильфгаардских злодеев и мага Стрегобора (в него блестяще перевоплотился Ларс Миккельсен).
© NetFlix (2019)

Кадр из сериала "Ведьмак"

Кадр из сериала Ведьмак
1 из 4

Кадр из сериала "Ведьмак"

© NetFlix (2019)
© NetFlix (2019)

Кадр из сериала "Ведьмак"

Кадр из сериала Ведьмак
2 из 4

Кадр из сериала "Ведьмак"

© NetFlix (2019)
© NetFlix (2019)

Кадр из сериала "Ведьмак"

Кадр из сериала Ведьмак
3 из 4

Кадр из сериала "Ведьмак"

© NetFlix (2019)
© NetFlix (2019)

Кадр из сериала "Ведьмак"

Кадр из сериала Ведьмак
4 из 4

Кадр из сериала "Ведьмак"

© NetFlix (2019)
1 из 4

Кадр из сериала "Ведьмак"

© NetFlix (2019)
2 из 4

Кадр из сериала "Ведьмак"

© NetFlix (2019)
3 из 4

Кадр из сериала "Ведьмак"

© NetFlix (2019)
4 из 4

Кадр из сериала "Ведьмак"

© NetFlix (2019)
Плюс пафосные речи про Предназначение — необходимость жертвовать во благо и прочие идеологические лозунги и призывы. Кавилл часто философствует, причем измененным голосом (что кажется излишним).
Остаются вопросы и к сценарию: уже в первом сезоне покажут события нескольких книг, действие разворачивается стремительно. Из-за этого зритель, не знакомый с Вселенной, может запутаться.
Но не все так грустно. Создатели признавались, что не хотели злоупотреблять спецэффектами. Минимум графики делает сериал более естественным. Драки и батальные сцены — пожалуй, одно из главных достоинств "Ведьмака". Коллеги Кавилла рассказывали, что на съемках он даже в свободное время ходил в костюме своего героя и практиковался с мечом. Это заметно.
© NetFlix (2019)

Кадр из сериала "Ведьмак"

Кадр из сериала Ведьмак
1 из 3

Кадр из сериала "Ведьмак"

© NetFlix (2019)
© NetFlix (2019)

Кадр из сериала "Ведьмак"

Кадр из сериала Ведьмак
2 из 3

Кадр из сериала "Ведьмак"

© NetFlix (2019)
© NetFlix (2019)

Кадр из сериала "Ведьмак"

Кадр из сериала Ведьмак
3 из 3

Кадр из сериала "Ведьмак"

© NetFlix (2019)
1 из 3

Кадр из сериала "Ведьмак"

© NetFlix (2019)
2 из 3

Кадр из сериала "Ведьмак"

© NetFlix (2019)
3 из 3

Кадр из сериала "Ведьмак"

© NetFlix (2019)
Главный шутник — болтливый бард Лютик (Джои Бэти), спутник Геральта. Его высокопарные рифмы и восхваление ведьмака разбиваются о нордическое спокойствие убийцы монстров и становятся готовыми мемами.
Костюмы удались не все, а парик Кавилла периодически меняет цвет от грязно-серого до платинового. Впрочем, у крестьян и знати из Цинтры каждая накидка или вышивка золотом выглядит на месте. А вот за доспехи воинов во втором сезоне отвечает новая команда.
И это правильно, расслабляться создателям "Ведьмака" нельзя — уже скоро начнутся съемки потенциального конкурента за внимание зрителей: сериала "Властелин колец" от Amazon.
Кадр из фильма Звездные войны: Скайуокер. Восход
20 декабря, 08:00Культура
"Звездные войны: Скайуокер. Восход": яркий закат величайшей франшизы
108532528
КультураВластелин колецИгра престолов (сериал)Генри КавиллКино и сериалыNetflixВосточная европаДжордж МартинАнглияПольша
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