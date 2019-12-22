В сети опубликовали трейлер фильма "Правда" с Катрин Денев

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Кинокомпания IFC Films опубликовала на YouTube первый трейлер фильма "Правда" с французской актрисой Катрин Денев в одной из главных ролей.
Богатая актриса Фабьен (Денев) живет в роскошном особняке с мужем и маленькой собачкой и готовится к выходу мемуаров. В это время к ней в гости приезжает дочь Люмир (Жюльет Бинош) вместе с мужем Хэнком (Итан Хоук) и дочкой. На протяжении всего фильма Фабьенн и Люмир будут ссориться, мириться и заново узнавать друг друга.
В июле картина открыла 76-й Венецианский кинофестиваль. Критики и первые зрители встретили "Правду" положительно.
Режиссером стал японец Хирокадзу Корээда, который в 2018 году получил премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" за криминальную драму "Магазинные воришки".
Выход "Правды" запланирован на 6 февраля 2020 года.