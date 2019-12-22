В сети опубликовали трейлер фильма "Правда" с Катрин Денев

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Кинокомпания IFC Films опубликовала на YouTube первый трейлер фильма "Правда" с французской актрисой Катрин Денев в одной из главных ролей.

Богатая актриса Фабьен (Денев) живет в роскошном особняке с мужем и маленькой собачкой и готовится к выходу мемуаров. В это время к ней в гости приезжает дочь Люмир (Жюльет Бинош) вместе с мужем Хэнком (Итан Хоук) и дочкой. На протяжении всего фильма Фабьенн и Люмир будут ссориться, мириться и заново узнавать друг друга.