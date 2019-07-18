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РИА Новости
Культура

Венецианский кинофестиваль откроется фильмом "Правда" с Катрин Денев

Вчера, 14:49
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РИА Новости. Екатерина Чеснокова
РИА Новости. Екатерина Чеснокова
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Новый фильм японского режиссера Хирокадзу Корээда "Правда" с Катрин Денев и Жюльет Бинош в главных ролях откроет 76-й Венецианский кинофестиваль, сообщает пресс-служба смотра.

"Я с огромной радостью узнал о том, что мой новый фильм выбрали для открытия Венецианского кинофестиваля. Это огромная честь... "Правда" посвящена семейной истории, которая разворачивается в пределах одного дома. Я старался воплотить в маленькой вселенной живые характеры с их ложью, гордостью, сожалением, грустью, радостью и примирением", - сказал режиссер.

Картина Корээда также войдет в основной конкурс кинофестиваля.
Главная героиня "Правды" - французская кинозвезда, которая окружена всеобщим вниманием и любовью. Она публикует книгу мемуаров, после чего из Нью-Йорка в Париж к ней прилетает взрослая дочь со своей семьей. Вскоре две женщины вступают в конфронтацию.
Российская премьера фильма запланирована на 18 июля 6 февраля 2020 года.
Японский режиссер Хирокадзу Корээда в 2018 году стал обладателем "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля за картину "Магазинные воришки". Он также снял "Призрачный свет", "Никто не узнает", "Третье убийство" и другие фильмы.
Старейший международный кинофестиваль Venice Film festival в этом году пройдет с 28 августа по 7 сентября.
Набережная Венеции
11 июля, 14:55
Запрещенный фильм "Экстаз" выбран для предпоказа на фестивале в Венеции
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КультураКино и сериалыНовости культурыЖюльет БиношВенецианский кинофестивальКатрин Денев
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