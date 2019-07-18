Венецианский кинофестиваль откроется фильмом "Правда" с Катрин Денев

"Я с огромной радостью узнал о том, что мой новый фильм выбрали для открытия Венецианского кинофестиваля. Это огромная честь... "Правда" посвящена семейной истории, которая разворачивается в пределах одного дома. Я старался воплотить в маленькой вселенной живые характеры с их ложью, гордостью, сожалением, грустью, радостью и примирением", - сказал режиссер.