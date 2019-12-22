Уникальные рельсы и 40-градусный мороз: как собирали парк ж/д техники

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Ретропарк железнодорожной техники с уникальными экспонатами, рассказывающими о 120-летней истории Рейновской ветки, открылся в Амурской области. Именно этот спорный участок был включен в Забайкальскую железную дорогу по окончании строительства Транссибирской магистрали.

Строительство Амурской железной дороги, и ее части — Рейновской ветки — вызвало в начале XX века бурные обсуждения. Спорили о его экономической целесообразности: зачем железная дорога вообще нужна в местности, где практически никто не живет, где невозможно нормально заниматься земледелием. Сегодня в память о ее создателях в Приамурье открыли ретропарк железнодорожной техники с уникальными экспонатами, которые местные жители собирали сами. Об идее создания и самых оригинальных объектах — в материале РИА Новости.

Идея создания стилизованного парка принадлежит 80-летней пенсионерке, заслуженному ветерану железнодорожной отрасли Алле Киселевой из города Сковородино, где она 40 лет работала в областном управлении железной дороги. Однажды, будучи в Туле и оказавшись рядом с железнодорожным тупиком, она увидела старый паровоз и решила собрать единую экспозицию железнодорожной техники в память о сибиряках, прокладывавших Амурскую железную дорогу. Не секрет, что железные дороги в России в XIX-XX веках строились ценой жизни многих людей. Амурская ветка не стала исключением.

© Фото из личного архива Аллы Киселевой Пикетный столбик © Фото из личного архива Аллы Киселевой Пикетный столбик

Место музея было выбрано не случайно. При строительстве железной дороги для доставки грузов от Амура до Сковородино была построена ветка Сковородино — Рейново. Это важнейший участок железной дороги в Амурской области. Без него, возможно, не было бы и самой Амурской ветки. В память о прибытии первого состава с недавних пор здесь установлен мемориальный камень.

Так как экспозиции почти всех областных муниципальных и историко-краеведческих музеев — здесь их 17 — так или иначе рассказывают об истории строительства железнодорожной линии, для большей наглядности решили сделать и музей экспонатов в реальную величину. Вот и появилась ретровыставка железнодорожной техники. Удивительно, но факт: экспонаты для нее пришлось собирать даже по помойкам, рассказывает Алла Киселева.

"Собрать экспонаты для музея было очень непросто. Их пришлось искать то в старых цехах, то в тупиках, то на помойках в прямом смысле", — говорит она.

Рельсы — редкий экспонат

Совместными усилиями и при поддержке работников РЖД на привокзальной площади амурчане выставили все, что удалось найти: стрелочный перевод типа Р43, выпущенный Кузнецким металлургическим комбинатом в 1950 году; стрелочный контрольный замок системы Мелентьева; паровозную гидроколонку образца 1916-го; светофор; вагонную тележку для пассажирского вагона и пассажирский паровоз П-34.

© Фото из личного архива Аллы Киселевой Демидовская рельса © Фото из личного архива Аллы Киселевой Демидовская рельса

"На четвертом километре Рейновской железнодорожной ветки нашли гидроколонку, которая была там установлена в 1916 году для снабжения паровозов водой из насосной станции. Разобрали ее по частям, привезли в Сковородино", — говорит Киселева.

Из представленных объектов самыми редкими экземплярами оказались... рельсы. Их собирали постепенно, самые старинные, с датами изготовления конца XIX — начала XX века. Казалось бы, как основной материал для прокладки путей, которые в итоге связали Москву с дальневосточными городами России и стали самой длинной железной дорогой в мире, может оказаться в дефиците?

"Рельсы демонтируют при сносе или реконструкции объектов и сдают в металлолом, — отмечает с грустью Киселева. — Сейчас старые рельсы — большая редкость".

Демидовская рельса, 1879 года выпуска, была произведена на заводе Демидова — основателя горнозаводской промышленности на Урале; рельса Казенной железной дороги, произведена в 1897 году на заводе имени Надежды Половцевой; рельса КВЖД, 1903 года выпуска — это все, что удалось найти.

© Фото из личного архива Аллы Киселевой Замок Мелентьева © Фото из личного архива Аллы Киселевой Замок Мелентьева

Всего же в ретропарке 21 экспонат. Не все из них было легко доставить до места, но и им планируют дать новую жизнь. Например, старый вагон-электростанцию на базе четырехосного крытого вагона, который использовался для производства электроэнергии для питания насосной станции, планируют переделать в музей железной дороги, говорит Киселева.

"Вагон весит 29 тонн. Мы его ставили на колесные пары, а снять — целая проблема. Снимали огромным краном. Мороз стоял 40 градусов. Когда башмак (тормозной башмак устанавливается на рельс под колесо вагона с накатом. — Прим. ред.) поставили, у меня слезы градом полились. Ведь когда вагон висел, я только и думала, как бы он не упал на людей", — рассказывает Киселева.