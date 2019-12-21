В НАСА подтвердили возвращение Starliner на Землю

Новейший корабль Starliner на ракете-носителе Atlas V во время старта c мыса Канаверал во Флориде, США. 20 декабря 2019

Новейший корабль Starliner на ракете-носителе Atlas V во время старта c мыса Канаверал во Флориде, США. 20 декабря 2019

"Starliner здоров… В воскресенье вернется в Нью-Мексико", - сказал Бранденстайн на брифинге в субботу.

По его словам, посадка корабля запланирована на 7.00 по центральному времени США (16.00 мск).

Он подчеркнул, что НАСА продолжает получать с корабля важную информацию и проводит ряд запланированных исследований.

В свою очередь вице-президент космического подразделения компании Boeing Джим Чилтон пояснил, что все системы корабля работают нормально, в том числе ориентация станции.

"После возвращения корабля мы получим дополнительную информацию о том, что произошло", - сказал он.

По его словам, сейчас Starliner находится на орбите 250 километров, что "несколько меньше, чем мы ожидали".

Чилтон добавил, что у компании нет опасений относительно процедуры посадки корабля, которая будет проходить с использованием парашютной системы.

Новейший корабль Starliner, созданный компанией Boeing для пилотируемых миссий на МКС, Луну и далекий космос, совершил в пятницу свой первый беспилотный испытательный полет. Корабль должен был прибыть на МКС в субботу и оставаться там неделю перед плановым возвращением на Землю.