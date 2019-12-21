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РИА Наука
2019-12-21T23:21+0300
https://ria.ru/20191221/1562686243.html
В НАСА подтвердили возвращение Starliner на Землю
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РИА Новости

В НАСА подтвердили возвращение Starliner на Землю

23:21 21.12.2019
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© NASAНовейший корабль Starliner на ракете-носителе Atlas V во время старта c мыса Канаверал во Флориде, США. 20 декабря 2019
Новейший корабль Starliner на ракете-носителе Atlas V во время старта c мыса Канаверал во Флориде, США. 20 декабря 2019
© NASA
Новейший корабль Starliner на ракете-носителе Atlas V во время старта c мыса Канаверал во Флориде, США. 20 декабря 2019
ВАШИНГТОН, 21 дек – РИА Новости. Американский корабль Starliner, который в пятницу не смог состыковаться с Международной космической станцией, находится в нормальном состоянии и вернется на Землю в воскресенье, сообщил глава НАСА Джим Брайденстайн.
"Starliner здоров… В воскресенье вернется в Нью-Мексико", - сказал Бранденстайн на брифинге в субботу.
По его словам, посадка корабля запланирована на 7.00 по центральному времени США (16.00 мск).
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Он подчеркнул, что НАСА продолжает получать с корабля важную информацию и проводит ряд запланированных исследований.
В свою очередь вице-президент космического подразделения компании Boeing Джим Чилтон пояснил, что все системы корабля работают нормально, в том числе ориентация станции.
"После возвращения корабля мы получим дополнительную информацию о том, что произошло", - сказал он.
По его словам, сейчас Starliner находится на орбите 250 километров, что "несколько меньше, чем мы ожидали".
Чилтон добавил, что у компании нет опасений относительно процедуры посадки корабля, которая будет проходить с использованием парашютной системы.
Новейший корабль Starliner, созданный компанией Boeing для пилотируемых миссий на МКС, Луну и далекий космос, совершил в пятницу свой первый беспилотный испытательный полет. Корабль должен был прибыть на МКС в субботу и оставаться там неделю перед плановым возвращением на Землю.
Запуск прошел штатно, через 15 минут после старта корабль отделился от несущей его ступени и начал самостоятельный полет. Однако в расчетное время включения двигателей корабля не произошло. По предварительным данным, сбой при его выходе на расчетную орбиту произошел из-за нештатной работы системы расчета полетного времени на борту корабля.
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РИА НаукаДжим БрайденстайнStarlinerМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаThe Boeing CompanyНАСАСША
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