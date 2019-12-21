В МО раскрыли планы по полетам стратегических ракетоносцев в 2020 году

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Россия планирует в 2020 году полеты своих стратегических ракетоносцев за рубеж в рамках международной деятельности, сообщил командующий дальней авиацией Сергей Кобылаш.
"Конечно, мы и в Индонезию, Венесуэлу (летали) за последние годы, в Южноафриканскую республику. Есть планы и на следующий год", - сказал он в эфире радио "Эхо Москвы".
Кобылаш не уточнил, какие именно машины, в каком количестве и в какие страны могут отправиться.
"Я думаю, что практика международной деятельности будет расширяться", - добавил командующий.
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