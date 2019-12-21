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В МО раскрыли планы по полетам стратегических ракетоносцев в 2020 году
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РИА Новости

В МО раскрыли планы по полетам стратегических ракетоносцев в 2020 году

21:13 21.12.2019 (обновлено: 21:14 21.12.2019)
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© РИА Новости / Фотохост-агентство / Перейти в фотобанкCтратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160
Cтратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160
© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в фотобанк
Cтратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160. Архивное фото
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Россия планирует в 2020 году полеты своих стратегических ракетоносцев за рубеж в рамках международной деятельности, сообщил командующий дальней авиацией Сергей Кобылаш.
"Конечно, мы и в Индонезию, Венесуэлу (летали) за последние годы, в Южноафриканскую республику. Есть планы и на следующий год", - сказал он в эфире радио "Эхо Москвы".
Кобылаш не уточнил, какие именно машины, в каком количестве и в какие страны могут отправиться.
"Я думаю, что практика международной деятельности будет расширяться", - добавил командующий.
В конце октября два стратегических ракетоносца Ту-160 Воздушно-космических сил (ВКС) прибыли на аэродром Ватерклоф (ЮАР). В ходе полета экипажи дальней авиации ВКС России преодолели более 11 тысяч километров, выполнив при этом дозаправку в воздухе.
Ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3М
29 декабря 2018, 05:14
NI восхитился российской стратегией модернизации боевых самолетов
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Сергей КобылашВоздушно-космические силы РоссииТу-160Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияБезопасность
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