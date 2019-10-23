На аэродроме в ЮАР приземлились два российских ракетоносца Ту-160

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 приземлились на южноафриканском аэродроме Ватерклоф, сообщает Минобороны.

"Полет самолетов дальней авиации проходил над акваториями Каспийского и Аравийского морей, а также Индийского океана", — говорится в сообщении.

Самолеты провели в воздухе более 13 часов, преодолев свыше 11 тысяч километров. Во время полета экипажи выполнили дозаправку.

На последних этапах маршрута Ту-160 сопровождали южноафриканские истребители Saab JAS 39.

Как отмечали в Минобороны, в состав авиагруппы также входят самолеты военно-транспортной авиации Ил-62 и Ан-124 "Руслан". Целью визита в ЮАР в ведомстве назвали развитие двустороннего военного сотрудничества и отработку взаимодействия между ВКС России и ВВС ЮАР.