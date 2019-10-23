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РИА Новости

На аэродроме в ЮАР приземлились два российских ракетоносца Ту-160

17:42 23.10.2019 (обновлено: 20:49 23.10.2019)
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 приземлились на южноафриканском аэродроме Ватерклоф, сообщает Минобороны.
"Полет самолетов дальней авиации проходил над акваториями Каспийского и Аравийского морей, а также Индийского океана", — говорится в сообщении.
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Самолеты провели в воздухе более 13 часов, преодолев свыше 11 тысяч километров. Во время полета экипажи выполнили дозаправку.
На последних этапах маршрута Ту-160 сопровождали южноафриканские истребители Saab JAS 39.
Как отмечали в Минобороны, в состав авиагруппы также входят самолеты военно-транспортной авиации Ил-62 и Ан-124 "Руслан". Целью визита в ЮАР в ведомстве назвали развитие двустороннего военного сотрудничества и отработку взаимодействия между ВКС России и ВВС ЮАР.
Это не первый зарубежный визит самолетов российской дальней авиации. В декабре прошлого года два Ту-160, Ан-124 и Ил-62 побывали в Венесуэле по приглашению руководства этой страны. Они совершили совместные полеты с венесуэльскими ВВС, а потом вернулись на аэродром базирования в России.
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