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https://ria.ru/20191221/1562681824.html
Роухани: Япония предложила Ирану способ "слома" американских санкций
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РИА Новости

Роухани: Япония предложила Ирану способ "слома" американских санкций

18:26 21.12.2019 (обновлено: 18:28 21.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент Ирана Хасан Роухани
Президент Ирана Хасан Роухани
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент Ирана Хасан Роухани. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 21 дек – РИА Новости. Токио выступил с предложением того, как можно "сломать" санкции США против Тегерана, сообщил президент Ирана Хасан Роухани по итогам визита в Японию.
Его выступление в Тегеране после возвращения из Малайзии и Японии транслировало государственное телевидение.
"У японцев было новое предложение по поводу слома санкций США, у нас также было новое предложение на этот счет, мы обсудили это, договорившись продолжить наши консультации по этому вопросу", - сообщил Роухани, говоря о своих переговорах с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.
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Сообщив, что европейские и другие страны также прилагают усилия в этом направлении, президент Ирана однако не привел подробностей предложений по решению проблемы санкций США, которые, как отметил Роухани, не поддерживаются никем, кроме "одной или двух стран".
Президент Ирана подчеркнул, что санкции США против Ирана нарушают международные нормы и не принесут каких-либо результатов. "Американцы будут вынуждены свернуть с ошибочного пути", - добавил Роухани.
В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против исламской республики. Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, потребовав от сторон сделки выполнять взятые на себя обязательства по сотрудничеству с Ираном.
Санкции США против Ирана
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Санкции США против ИранаВашингтон 6 августа возобновил санкции против Тегерана, которые были приостановлены в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Подробнее о мерах, принятых Дональдам Трампом, - в инфографике Ria.ru.
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Хасан РоуханиСиндзо АбэЯпонияИранСШАВ мире
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