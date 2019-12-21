Роухани: Япония предложила Ирану способ "слома" американских санкций

Сообщив, что европейские и другие страны также прилагают усилия в этом направлении, президент Ирана однако не привел подробностей предложений по решению проблемы санкций США, которые, как отметил Роухани, не поддерживаются никем, кроме "одной или двух стран".

В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против исламской республики. Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, потребовав от сторон сделки выполнять взятые на себя обязательства по сотрудничеству с Ираном.