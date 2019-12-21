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Зеленский ввел в действие решение СНБО по усилению кибербезопасности
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РИА Новости

Зеленский ввел в действие решение СНБО по усилению кибербезопасности

18:16 21.12.2019 (обновлено: 18:17 21.12.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 21 дек – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), направленное на усиление кибербезопасности государства, соответствующий указ опубликован на сайте украинского президента.
Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что сфера кибербезопасности является одним из важнейших приоритетов деятельности ведомства.
"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 7 декабря 2019 года "О неотложных мерах по усилению возможностей государства в сфере кибербезопасности", - говорится в сообщении.
Также глава государства возложил контроль за выполнением решения СНБО на секретаря ведомства.
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Алексей ДаниловСитуация на УкраинеСовет национальной безопасности и обороны УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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