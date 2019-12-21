Козак рассказал о возможности дальнейшего диалога России и Украины

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Урегулирование газового вопроса между РФ и Украиной открывает возможности для выстраивания отношений между странами, заявил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак.
Россия и Украина подписали в пятницу протокол по газовому сотрудничеству, в рамках которого "Газпром" и "Нафтогаз" заключат соглашение о продолжении транзита газа и урегулированию взаимных претензий.
"Мы вчера, когда закончили переговоры, подписали, я сказал, что мы открыли форточку возможностей, и убедились в том, что несмотря на все сложности наших отношений в целом, мы можем достигать соглашения по самым различным вопросам. Давайте сделаем все возможное, чтобы эта форточка стала дверью - такой широкой", - рассказал Козак.
Он отметил, что у России и Украины есть много вопросов и можно найти пути решения в интересах обеих стран.
"Если действовать прагматично и конструктивно, при наличии политической воли, если не шарахаться из одной крайности в другую, как часто бывает, то можно спокойно найти решения в интересах и российских, и украинских граждан", - добавил Козак.
Он также выразил благодарность украинским партнёрам. "Хотел бы сказать спасибо. Боюсь, что без координирующей роли с украинской стороны, договоренности бы не получилось. Эту роль с украинской стороны взял на себя Ермак (помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак - ред.)". У нас с ним давний опыт взаимодействия", - сказал вице-премьер.
Вчера, 08:00Украина пока побеждает в "чемпионате санкций"