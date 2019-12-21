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Глава Чукотки поддержал идею сделать 31 декабря выходным
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РИА Новости

Глава Чукотки поддержал идею сделать 31 декабря выходным

17:50 21.12.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГубернатор Чукотского автономного округа Роман Копин
Губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 21 дек - РИА Новости. Губернатор Чукотки Роман Копин поддержал идею сделать выходным 31 декабря и рекомендовал работодателям региона последовать этой инициативе.
Ранее власти Чукотки запустили опрос о том, переносить ли выходной с 28 на 31 декабря, в официальном аккаунте правительства региона в Instagram. Свыше 80% принявших участие в голосовании поддержали идею переноса.
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"Считаю, что сделать 31 декабря выходным днем - прекрасная идея, всецело поддерживаю вашу инициативу. В последний день года в семьях царит приятная предновогодняя суета, связанная не с работой, а с подготовкой к праздникам. Рекомендую руководителям организаций и предприятий Чукотки прислушаться к мнению сотрудников и сделать 31 декабря выходным днем", - написал Копин в своем аккаунте в Instagram.
В конце ноября депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, которым предложили сделать 31 декабря выходным, сохранив общее количество нерабочих праздничных дней. Кроме того, депутаты Госдумы от ЛДПР направили письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву с предложением перенести выходной на 31 декабря постановлением правительства.
Министр труда Максим Топилин объяснил, что невозможно сделать 31 декабря в этом году выходным днем, это связано с различными режимами работы и бюджетными расходами, поэтому правительство принимает решение о выходных на следующий год примерно в октябре. При этом министр добавил, что сейчас сделать выходным последний день года может каждый работодатель. После этого множество российских регионов сделали 31 декабря выходным.
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