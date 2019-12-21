Лавров рассказал о письме Трампа про отношения с Россией

Глава МИД также подчеркнул, что встреча прошла в атмосфере взаимопонимания, а обе стороны выразили заинтересованность работать в тех областях, где возможно добиться результатов.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, поприветствовал факт встречи Лаврова с Трампом, однако подчеркнул, что говорить о каких-то позитивных сдвигах в двусторонних отношениях рано.