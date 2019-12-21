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2019-12-21T17:33+0300
https://ria.ru/20191221/1562680542.html
Лавров рассказал о письме Трампа про отношения с Россией
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РИА Новости

Лавров рассказал о письме Трампа про отношения с Россией

17:25 21.12.2019 (обновлено: 17:33 21.12.2019)
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© Фото : страница Дональда Трампа в TwitterМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и президент США Дональд Трамп в Белом доме
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и президент США Дональд Трамп в Белом доме
© Фото : страница Дональда Трампа в Twitter
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о готовности налаживать диалог с Москвой, заявил глава МИД Сергей Лавров.
"Президент Трамп прислал короткое письмо, сказал, что мы готовы продолжать искать пути преодоления проблем в наших отношениях", — рассказал дипломат в эфире Первого канала.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео
10 декабря, 04:27
Помпео ответил, каково принимать Лаврова на фоне импичмента Трампа
На прошлой неделе Лавров встретился с Трампом и госсекретарем США Майком Помпео в Вашингтоне. Американский лидер позже заявил, что провел "очень хорошую встречу" с российским министром. Как рассказал Трамп, политики обсудили Иран, Северную Корею, договор РСМД, а также контроль над ядерными вооружениями.
Глава МИД также подчеркнул, что встреча прошла в атмосфере взаимопонимания, а обе стороны выразили заинтересованность работать в тех областях, где возможно добиться результатов.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, поприветствовал факт встречи Лаврова с Трампом, однако подчеркнул, что говорить о каких-то позитивных сдвигах в двусторонних отношениях рано.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги в Москве. 19 декабря 2019
11 декабря, 16:28
Эксперт прокомментировал фотографию Лаврова и Трампа после переговоров
15238531469
Обсудить 22
Дональд ТрампСергей ЛавровРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
А если вспомнить новости того же РИА совсем недавних дней (20.09.2018 г., 15:32)...а именно фото Трампа и Дуды описывали примерно так: «...Трамп расположился в кресле за своим рабочим местом, в то время как его коллега встал у края стола...». Ничего общего, но на этот раз никто не смеётся...
21 декабря, 18:16
АИАлександр И.
21500214
А сама новость звучала так: «"Челядь и господин": в Сети высмеяли фото...».
21 декабря, 18:18
АИАлександр И.
20400112
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