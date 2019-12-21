Лавров рассказал о письме Трампа про отношения с Россией

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о готовности налаживать диалог с Москвой, заявил глава МИД Сергей Лавров.
"Президент Трамп прислал короткое письмо, сказал, что мы готовы продолжать искать пути преодоления проблем в наших отношениях", — рассказал дипломат в эфире Первого канала.
10 декабря, 04:27Помпео ответил, каково принимать Лаврова на фоне импичмента Трампа
На прошлой неделе Лавров встретился с Трампом и госсекретарем США Майком Помпео в Вашингтоне. Американский лидер позже заявил, что провел "очень хорошую встречу" с российским министром. Как рассказал Трамп, политики обсудили Иран, Северную Корею, договор РСМД, а также контроль над ядерными вооружениями.
Глава МИД также подчеркнул, что встреча прошла в атмосфере взаимопонимания, а обе стороны выразили заинтересованность работать в тех областях, где возможно добиться результатов.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, поприветствовал факт встречи Лаврова с Трампом, однако подчеркнул, что говорить о каких-то позитивных сдвигах в двусторонних отношениях рано.