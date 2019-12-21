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Туризм
2019-12-21T16:54+0300
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Эксперты: Потоки туристов в нацпарки и заповедники нужно регулировать
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РИА Новости

Эксперты: Потоки туристов в нацпарки и заповедники нужно регулировать

16:54 21.12.2019
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© РИА Новости / Макс ВетровМыс Элли-Бурун на горе-плато Баба-даг (Отец-Гора) памятника природы общегосударственного значения Мангуп-Кале в Бахчисарайском районе Крыма.
Мыс Элли-Бурун на горе-плато Баба-даг (Отец-Гора) памятника природы общегосударственного значения Мангуп-Кале в Бахчисарайском районе Крыма.
© РИА Новости / Макс Ветров
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Для каждой заповедной территории должна быть рассчитана оптимальная рекреационная нагрузка и создана соответствующая инфраструктура, чтобы потоки туристов не разрушили хрупкую экосистему заповедников, считают участники конференции, посвященной реализации федерального проекта "Сохранение биоразнообразия и развитие экотрузима" в рамках Нацпроекта "Экология".
Как сообщил на конференции руководитель Информационно-аналитического центра заповедного дела Минприроды РФ Андрей Барышников, в 2019 году нацпарки России посетили, по предварительным подсчетам, 8,5 миллионов человек. К 2024 году эта цифра должна вырасти до 10 миллионов человек в год. "Планируется создать 24 новые территории, шесть из которых будут в Крыму, а также увеличить поток туристов", - пояснил он.
В то же время, считает глава Росзаповедцентра, привлечение потока туристов на новые и существующие заповедные территории должно происходить постепенно, чтобы не навредить экосистемам и наладить взаимодействие с местным населением.
Как отметил президент Национального туристического союза Роман Скорый, развивая экотуризм, нужно подсчитывать, сколько путешественников реально может выдержать каждая территория без ущерба для себя. Один из примеров, когда объект культурного наследия оказался не готов к приему туристов, — Байкал. Туда ежегодно едет большое количество туристов, но для них не создано всех необходимых условий.
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Участники конференции согласились с тем, что даже для небольших парков необходимо сооружать информационные центры, магазины, парковки и туалеты, а для удаленных объектов — строить отели и прокладывать экотропы, а уже потом массово звать туристов, поскольку отдых "дикарями" наносит природе непоправимый вред.
Как пояснил учредитель Национальной туристической инициативы Александр Железняк, 95% туристов — это люди, которые готовы выйти на дневную прогулку, но им необходимо вечером вернуться в комфортные условия. И только 5% - те, кто ходит с 70−80-литровыми рюкзаками самостоятельно по сложным трассам.
"Люди хотят наслаждаться природой, а не переживать из-за карт или разрядившихся навигаторов, При этом стихийный поток даже в одну тысячу туристов может нанести очень большой ущерб заповеднику. Поэтому первое, что нужно сделать для туристов, — это экотропы и навигацию. Мы сделали навигацию на Севастопольской тропе, и люди стали меньше теряться. Меньше стало обращений в МЧС", - сказал Железняк.
В свою очередь, директор по развитию благотворительного фонда "Заповедные тропы" Ксения Гаспарян обратила внимание на необходимость налаживания взаимодействия с местными жителями, которые на начальной стадии развития туробъектов могут быть против. "Но именно с их поддержкой можно развивать экотуризм и сохранять культурные объекты, например деревянное зодчество в деревнях. Можно развивать сельский туризм и размешать людей в домах", — сказала Гаспарян.
Участники конференции также отметили, что потоком туристов можно управлять, проводя целевые рекламные кампании природных туристических объектов, готовых к приему гостей.
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