В Алтайском крае пять человек погибли в ДТП на трассе

"Установлено, что женщина, управляя автомобилем Toyota, выехала на полосу встречного движения, где допустила столкновение с автомобилем ВАЗ 2107. В результате дорожно-транспортного происшествия оба водителя, а также двое мужчин, пассажиры иномарки и пассажир отечественного автомобиля — женщина — погибли на месте", — говорится в сообщении.