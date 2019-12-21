В Алтайском крае пять человек погибли в ДТП на трассе

БАРНАУЛ, 21 дек — РИА Новости. Пять человек погибли в субботу днем при столкновении двух легковых автомобилей на трассе в Алтайском крае, сообщает ГУ МВД по краю.
По данным ведомства, авария произошла в 16:40 (12:40 мск) в Косихинском районе на автодороге Р-256, столкнулись два легковых автомобиля.
"Установлено, что женщина, управляя автомобилем Toyota, выехала на полосу встречного движения, где допустила столкновение с автомобилем ВАЗ 2107. В результате дорожно-транспортного происшествия оба водителя, а также двое мужчин, пассажиры иномарки и пассажир отечественного автомобиля — женщина — погибли на месте", — говорится в сообщении.
Известно, что автомобиль Toyota следовал по направлению из Барнаула в сторону Бийска.
В настоящее время сотрудники ГИБДД по данному факту проводят проверку, выясняют все обстоятельства произошедшего.