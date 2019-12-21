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В Алтайском крае пять человек погибли в ДТП на трассе
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РИА Новости

В Алтайском крае пять человек погибли в ДТП на трассе

15:57 21.12.2019 (обновлено: 21:40 21.12.2019)
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© Фото : ГУ МЧС России по Алтайскому краюДТП в Косихинском районе на автодороге Р-256, Алтайский край
ДТП в Косихинском районе на автодороге Р-256, Алтайский край
© Фото : ГУ МЧС России по Алтайскому краю
ДТП в Косихинском районе на автодороге Р-256, Алтайский край
БАРНАУЛ, 21 дек — РИА Новости. Пять человек погибли в субботу днем при столкновении двух легковых автомобилей на трассе в Алтайском крае, сообщает ГУ МВД по краю.
По данным ведомства, авария произошла в 16:40 (12:40 мск) в Косихинском районе на автодороге Р-256, столкнулись два легковых автомобиля.

"Установлено, что женщина, управляя автомобилем Toyota, выехала на полосу встречного движения, где допустила столкновение с автомобилем ВАЗ 2107. В результате дорожно-транспортного происшествия оба водителя, а также двое мужчин, пассажиры иномарки и пассажир отечественного автомобиля — женщина — погибли на месте", — говорится в сообщении.

Известно, что автомобиль Toyota следовал по направлению из Барнаула в сторону Бийска.
В настоящее время сотрудники ГИБДД по данному факту проводят проверку, выясняют все обстоятельства произошедшего.
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Косихинский районБийскАлтайский крайБарнаулПроисшествия
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