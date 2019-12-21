На Украине возбудили 250 уголовных дел за занятие игорным бизнесом

КИЕВ, 21 дек – РИА Новости. Правоохранители возбудили 250 уголовных дел по фактам занятия игорным бизнесом, сообщила в субботу пресс-служба Национальной полиции Украины.
Ранее в пятницу кабинет министров Украины на заседании запретил распространение игорного бизнеса под видом государственных лотерей. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков потребовал от Нацполиции Украины до 17.00 мск закрыть все игорные заведения, работающие под видом лотерейных клубов.
"В настоящее время по фактам занятия игорным бизнесом полицейские открыли 250 уголовных производств по статье "Занятие игорным бизнесом", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, в ходе мероприятия по выявлению и пресечению незаконной деятельности объектов игорного бизнеса в стране прекращена деятельность 5300 игорных заведений, изъяты почти 4,5 тысячи единиц игрового оборудования на сумму 5,1 миллиона гривен (2,1 миллиона долларов).
Азартные игры на Украине запрещены законом с 2009 года. Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что планируется разрешить работу в казино в пятизвездочных отелях. По его словам, легализация игорного бизнеса в стране будет стимулировать развитие туристического кластера.
20 декабря, 15:50Зеленский поддержал закрытие всех игровых залов на Украине