На Украине возбудили 250 уголовных дел за занятие игорным бизнесом

"В настоящее время по фактам занятия игорным бизнесом полицейские открыли 250 уголовных производств по статье "Занятие игорным бизнесом", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в ходе мероприятия по выявлению и пресечению незаконной деятельности объектов игорного бизнеса в стране прекращена деятельность 5300 игорных заведений, изъяты почти 4,5 тысячи единиц игрового оборудования на сумму 5,1 миллиона гривен (2,1 миллиона долларов).