Верующие в Черногории потребовали договориться с Сербской церковью

БЕЛГРАД, 21 дек - РИА Новости. Участники Участники церковно-народного сбора Черногории в связи с законом о религиозных объединениях потребовали от государства подписать договор с Сербской церковью , отказаться от изъятия ее собственности и вернуть или компенсировать изъятое ранее.

Правительство Черногории после внесения изменений утвердило 5 декабря проект закона "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин" и направило его на рассмотрение в Скупщину (парламент). При этом правящей Демократической партии социалистов и ее коалиционным партнерам принадлежит 42 из 81 парламентского мандата. Начало обсуждения документа депутатами назначено на 24 декабря.

В Сербской православной церкви (СПЦ) опасаются, что после утверждения соответствующего закона в Черногории начнется изъятие сербской церковной собственности и передача ее непризнанной в православном мире Черногорской "автокефальной" церкви. Митрополия Черногорско-Приморская СПЦ позвала верующих Черногории на участие в массовом молитвенном сборе 21 декабря в городе Никшич. У соборного храма Святого Василия Острожского в центре города, по данным полиции, собралось около шести тысяч человек.

"Требуем подписания договора с правительством, который бы равноправно и под одинаковыми условиями, которые содержатся в договорах, которые оно заключило с другими церквями и религиозными объединениями, регулировал вопросы в общих интересах. А также принятия закона о реституции и справедливом возмещении незаконно изъятой ранее церковной собственности и отказа от нового отъема имущества церквей и религиозных общин", - заявили организаторы в завершение сбора. Трансляцию вел портал Vijesti.

"Всего этого требуем не как привилегий для себя, а как общего права для всех церквей и религиозных объединений", - подчеркнули представители СПЦ.

Утром в соборный храм были доставлены мощи особо почитаемого православными в Сербии, Черногории и Боснии и Герцеговине (БиГ) святого Василия Острожского, подвижника XVII века. Последний раз их выносили из монастыря Острог в 1996 году, после войны в БиГ, на родину святителя в селе Мрконичи на юго-востоке БиГ.

Митрополит Черногорско-Приморский СПЦ Амфилохий (Радович) заявил ранее РИА Новости, что власти Черногории "совершают безумие" продвижением закона о религиозных объединениях и попытками создать "автокефальную" церковь на ложных исторических основаниях.