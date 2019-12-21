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Религия и мировоззрение
2019-12-21T15:52+0300
https://ria.ru/20191221/1562678643.html
Верующие в Черногории потребовали договориться с Сербской церковью
https://cdn25.img.ria.ru/images/156267/57/1562675780_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_0d6ce4e8bcce8851e762fccd27ac2135.jpg
РИА Новости

Верующие в Черногории потребовали договориться с Сербской церковью

15:52 21.12.2019
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© REUTERS / Stevo VasiljevicЦерковно-народный сбор в Черногории
Церковно-народный сбор в Черногории
© REUTERS / Stevo Vasiljevic
БЕЛГРАД, 21 дек - РИА Новости. Участники церковно-народного сбора в Черногории в связи с законом о религиозных объединениях потребовали от государства подписать договор с Сербской церковью, отказаться от изъятия ее собственности и вернуть или компенсировать изъятое ранее.
Правительство Черногории после внесения изменений утвердило 5 декабря проект закона "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин" и направило его на рассмотрение в Скупщину (парламент). При этом правящей Демократической партии социалистов и ее коалиционным партнерам принадлежит 42 из 81 парламентского мандата. Начало обсуждения документа депутатами назначено на 24 декабря.
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В Сербской православной церкви (СПЦ) опасаются, что после утверждения соответствующего закона в Черногории начнется изъятие сербской церковной собственности и передача ее непризнанной в православном мире Черногорской "автокефальной" церкви. Митрополия Черногорско-Приморская СПЦ позвала верующих Черногории на участие в массовом молитвенном сборе 21 декабря в городе Никшич. У соборного храма Святого Василия Острожского в центре города, по данным полиции, собралось около шести тысяч человек.
"Требуем подписания договора с правительством, который бы равноправно и под одинаковыми условиями, которые содержатся в договорах, которые оно заключило с другими церквями и религиозными объединениями, регулировал вопросы в общих интересах. А также принятия закона о реституции и справедливом возмещении незаконно изъятой ранее церковной собственности и отказа от нового отъема имущества церквей и религиозных общин", - заявили организаторы в завершение сбора. Трансляцию вел портал Vijesti.
"Всего этого требуем не как привилегий для себя, а как общего права для всех церквей и религиозных объединений", - подчеркнули представители СПЦ.
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Утром в соборный храм были доставлены мощи особо почитаемого православными в Сербии, Черногории и Боснии и Герцеговине (БиГ) святого Василия Острожского, подвижника XVII века. Последний раз их выносили из монастыря Острог в 1996 году, после войны в БиГ, на родину святителя в селе Мрконичи на юго-востоке БиГ.
Митрополит Черногорско-Приморский СПЦ Амфилохий (Радович) заявил ранее РИА Новости, что власти Черногории "совершают безумие" продвижением закона о религиозных объединениях и попытками создать "автокефальную" церковь на ложных исторических основаниях.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в среду, что ситуация вокруг законопроекта о вероисповедании в Черногории выходит за национальные пределы и затрагивает вопросы единства православного мира.
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Религия и мировоззрениеСербская православная церковьЧерногорияСербия
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