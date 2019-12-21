В Черногории шесть тысяч человек участвуют в церковно-народном сборе

БЕЛГРАД, 21 дек – РИА Новости. Церковно-народный сбор в Церковно-народный сбор в Черногории в связи с законом о религиозных объединениях начался мирно, в нем участвуют около 6 тысяч человек, сообщило управление полиции.

Правительство Черногории после внесения изменений утвердило 5 декабря проект закона "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин" и направило его на рассмотрение в Скупщину (парламент). При этом правящей Демократической партии социалистов и ее коалиционным партнерам принадлежит 42 из 81 парламентского мандата. Начало обсуждения документа депутатами назначено на 24 декабря.

В Сербской православной церкви (СПЦ) опасаются, что после утверждения соответствующего закона в Черногории начнется изъятие сербской церковной собственности и передача ее непризнанной в православном мире Черногорской "автокефальной" церкви. Митрополия Черногорско-Приморская СПЦ позвала верующих Черногории на участие в массовом молитвенном сборе 21 декабря в городе Никшич. В городе идет дождь, участники собрались у соборного храма Святого Василия Острожского в центре города.

"В собрании, по данным полиции, участвуют около 6 тысяч граждан, что намного меньше заявленных ожиданий организаторов. Мероприятие проходит без инцидентов", - цитирует национальное телевидение управление полиции.

Вместе с тем, сообщается об усиленном полицейском контроле автобусов с верующими на подъездах к Никшичу.

Утром в соборный храм были доставлены мощи особо почитаемого православными в Сербии, Черногории и Боснии и Герцеговине (БиГ) Святого Василия Острожского, подвижника XVIII века. Последний раз их выносили из монастыря Острог в 1996 году, после войны в БиГ на родину святителя в селе Мрконичи на юго-востоке БиГ.

Митрополит Черногорско-Приморский СПЦ Амфилохий (Радович) ранее заявил РИА Новости, что власти Черногории совершают безумие продвижением закона о религиозных объединениях и попытками создать "автокефальную" церковь на ложных исторических основаниях.