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Религия и мировоззрение
2019-12-21T13:20+0300
https://ria.ru/20191221/1562675818.html
В Черногории шесть тысяч человек участвуют в церковно-народном сборе
https://cdn25.img.ria.ru/images/156267/57/1562675780_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_0d6ce4e8bcce8851e762fccd27ac2135.jpg
РИА Новости

В Черногории шесть тысяч человек участвуют в церковно-народном сборе

13:20 21.12.2019
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© REUTERS / Stevo VasiljevicЦерковно-народный сбор в Черногории
Церковно-народный сбор в Черногории
© REUTERS / Stevo Vasiljevic
БЕЛГРАД, 21 дек – РИА Новости. Церковно-народный сбор в Черногории в связи с законом о религиозных объединениях начался мирно, в нем участвуют около 6 тысяч человек, сообщило управление полиции.
Правительство Черногории после внесения изменений утвердило 5 декабря проект закона "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин" и направило его на рассмотрение в Скупщину (парламент). При этом правящей Демократической партии социалистов и ее коалиционным партнерам принадлежит 42 из 81 парламентского мандата. Начало обсуждения документа депутатами назначено на 24 декабря.
Митрополит Черногорско-Приморский Сербской православной церкви Амфилохий
Вчера, 09:15Религия и мировоззрение
Митрополит Амфилохий раскритиковал проект о церквях в Черногории
В Сербской православной церкви (СПЦ) опасаются, что после утверждения соответствующего закона в Черногории начнется изъятие сербской церковной собственности и передача ее непризнанной в православном мире Черногорской "автокефальной" церкви. Митрополия Черногорско-Приморская СПЦ позвала верующих Черногории на участие в массовом молитвенном сборе 21 декабря в городе Никшич. В городе идет дождь, участники собрались у соборного храма Святого Василия Острожского в центре города.
"В собрании, по данным полиции, участвуют около 6 тысяч граждан, что намного меньше заявленных ожиданий организаторов. Мероприятие проходит без инцидентов", - цитирует национальное телевидение управление полиции.
Вместе с тем, сообщается об усиленном полицейском контроле автобусов с верующими на подъездах к Никшичу.
Митрополит Черногорский и Приморский Амфилохий
6 апреля, 15:46Религия и мировоззрение
Митрополит Амфилохий рассказал о гонениях на Сербскую церковь в Черногории
Утром в соборный храм были доставлены мощи особо почитаемого православными в Сербии, Черногории и Боснии и Герцеговине (БиГ) Святого Василия Острожского, подвижника XVIII века. Последний раз их выносили из монастыря Острог в 1996 году, после войны в БиГ на родину святителя в селе Мрконичи на юго-востоке БиГ.
Митрополит Черногорско-Приморский СПЦ Амфилохий (Радович) ранее заявил РИА Новости, что власти Черногории совершают безумие продвижением закона о религиозных объединениях и попытками создать "автокефальную" церковь на ложных исторических основаниях.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в среду, что ситуация вокруг законопроекта о вероисповедании в Черногории выходит за национальные пределы и затрагивает вопросы единства православного мира.
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Религия и мировоззрениеМария ЗахароваМИД РФЧерногория
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