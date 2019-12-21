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2019-12-21T17:07+0300
https://ria.ru/20191221/1562678382.html
В Москве прокомментировали появление Сталина на фасадах зданий
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РИА Новости

В Москве прокомментировали появление Сталина на фасадах зданий

15:41 21.12.2019 (обновлено: 17:07 21.12.2019)
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© Фото : аккаунт Николая Платошкина в InstagramПроекция с изображением Иосифа Сталина с подписью "Я вернусь"
Проекция с изображением Иосифа Сталина с подписью Я вернусь
© Фото : аккаунт Николая Платошкина в Instagram
Проекция с изображением Иосифа Сталина с подписью "Я вернусь"
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Самовольное размещение проекций на фасадах зданий незаконно, поэтому акция с подобным проецированием портрета Иосифа Сталина носила такой кратковременный характер, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента СМИ и рекламы.
Ранее в одном из Telegram-каналов были опубликованы фотографии, на которых видно, что на нескольких улицах Москвы на фасадах зданий появились проекции с изображением Сталина и подписью: "Я вернусь".
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"Мы все прекрасно понимаем, на что рассчитаны подобные акции: на привлечение внимания — сфотографировал и разместил где-то в интернете. Но устроителям должно быть доподлинно известно, что формат подобного размещения проекций незаконен, поэтому и носят они такой кратковременный характер. К уличному искусству это не имеет отношения, это явно называется как-то по-другому", — сообщили в пресс-службе.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в беседе с корреспондентом РИА Новости назвал размещение проекций портретов Сталина на стенах домов "общей волей" и "инициативой патриотов", которыми являются члены КПРФ и других организаций.

"Правильно делают, что вывешивают портреты Сталина. <...> Это является инициативой и народа, и партии, и всего блока народно-патриотических сил. Мы приветствуем любые инициативы, которые восстанавливают правду истории", — сказал он.

Руководитель фракции партии Коммунистическая партия Российской Федерации Геннадий Зюганов на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 18 сентября 2018
Геннадий Зюганов
Депутат Госдумы от КПРФ Александр Ющенко в комментарии агентству назвал акцию с портретами Сталина "нормальной инициативой людей". "Замечательная инициатива партийных организаций в том числе, а также общественных организаций", — сказал он.
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Ошибка Сталина: почему с Кремля сняли звездыТолпы людей каждый день приходили на Красную площадь и часами стояли, задрав головы. Так было до тех пор, пока 27 октября 1935 года на башни Московского Кремля не водрузили последнюю звезду. Каждая весила с тонну, ее поднимали гигантской лебедкой, промышленные альпинисты завершали крепеж.
По словам Ющенко, в канун 140-летия со дня рождения советского лидера подобные инициативы можно наблюдать и в других городах страны. В качестве примера он назвал Уфу, где на мероприятии "звучали призывы восстановить памятники Сталину в Уфе и в других городах".
Коммунисты в субботу провели акцию в Москве, возложив цветы и венки к месту захоронения Иосифа Сталина у Кремлевской стены и к Мавзолею Ленина.
В четверг во время большой пресс-конференции президент Владимир Путин заявил, что Ленин был не государственным деятелем, а скорее революционером, предложенная им модель государства создала "болевые точки", которые существуют и сейчас. При этом, по его мнению, тело Ленина выносить из мавзолея не стоит — "во всяком случае, до тех пор, пока есть — а у нас есть — очень много людей, которые с этим связывают свою собственную жизнь, свою судьбу, достижения советских лет".
Что касается темы роли Сталина в истории страны и Второй мировой войны, отметил Путин, "мы знаем, кто такой Сталин, мы дали ему свои оценки", а многие из сражавшихся в войну советских людей "пострадали от того же самого сталинского режима: кто-то был раскулачен, родственники кого-то были сосланы в лагеря".
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Иосиф Сталин (Джугашвили)Александр ЮщенкоВладимир Ленин (Владимир Ульянов)КПРФГосдума РФГеннадий ЗюгановВладимир ПутинМоскваРоссияОбщество
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"Я,знаю,что,когда меня не будет,не один ушат грязи будет вылит на мою голову,но я уверен,что ветер истории всё это развеет." И.Сталин
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