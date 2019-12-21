В Москве прокомментировали появление Сталина на фасадах зданий

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Самовольное размещение проекций на фасадах зданий незаконно, поэтому акция с подобным проецированием портрета Самовольное размещение проекций на фасадах зданий незаконно, поэтому акция с подобным проецированием портрета Иосифа Сталина носила такой кратковременный характер, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента СМИ и рекламы.

Ранее в одном из Telegram-каналов были опубликованы фотографии, на которых видно, что на нескольких улицах Москвы на фасадах зданий появились проекции с изображением Сталина и подписью: "Я вернусь".

"Мы все прекрасно понимаем, на что рассчитаны подобные акции: на привлечение внимания — сфотографировал и разместил где-то в интернете. Но устроителям должно быть доподлинно известно, что формат подобного размещения проекций незаконен, поэтому и носят они такой кратковременный характер. К уличному искусству это не имеет отношения, это явно называется как-то по-другому", — сообщили в пресс-службе.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в беседе с корреспондентом РИА Новости назвал размещение проекций портретов Сталина на стенах домов "общей волей" и "инициативой патриотов", которыми являются члены КПРФ и других организаций.

"Правильно делают, что вывешивают портреты Сталина. <...> Это является инициативой и народа, и партии, и всего блока народно-патриотических сил. Мы приветствуем любые инициативы, которые восстанавливают правду истории", — сказал он. Геннадий Зюганов

Депутат Госдумы от КПРФ Александр Ющенко в комментарии агентству назвал акцию с портретами Сталина "нормальной инициативой людей". "Замечательная инициатива партийных организаций в том числе, а также общественных организаций", — сказал он.

По словам Ющенко, в канун 140-летия со дня рождения советского лидера подобные инициативы можно наблюдать и в других городах страны. В качестве примера он назвал Уфу, где на мероприятии "звучали призывы восстановить памятники Сталину в Уфе и в других городах".

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