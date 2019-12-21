Украина намерена получить летальное оружие при помощи США

"На следующий год США выделяют Украине 300 миллионов (долларов) военной помощи. Это, в частности, дает нам возможность получить летальную оружие, прибрежные оборонительные ракетные комплексы и противокорабельные ракеты", - написал Загороднюк в своем Telegram-канале.