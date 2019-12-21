Украина намерена получить летальное оружие при помощи США

КИЕВ, 21 дек - РИА Новости. Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что выделанная США помощь в размере 300 миллионов долларов позволит Киеву получить летальное оружие.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, куда включена военная помощь Украине.
"На следующий год США выделяют Украине 300 миллионов (долларов) военной помощи. Это, в частности, дает нам возможность получить летальную оружие, прибрежные оборонительные ракетные комплексы и противокорабельные ракеты", - написал Загороднюк в своем Telegram-канале.
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