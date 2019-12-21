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Украина намерена получить летальное оружие при помощи США
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РИА Новости

Украина намерена получить летальное оружие при помощи США

15:05 21.12.2019 (обновлено: 15:10 21.12.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМинистр обороны Украины Андрей Загороднюк
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк . Архивное фото
КИЕВ, 21 дек - РИА Новости. Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что выделанная США помощь в размере 300 миллионов долларов позволит Киеву получить летальное оружие.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, куда включена военная помощь Украине.
"На следующий год США выделяют Украине 300 миллионов (долларов) военной помощи. Это, в частности, дает нам возможность получить летальную оружие, прибрежные оборонительные ракетные комплексы и противокорабельные ракеты", - написал Загороднюк в своем Telegram-канале.
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Андрей ЗагороднюкСитуация на УкраинеДональд ТрампСШАУкраинаВ мире
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