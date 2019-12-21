Эксперт назвал приостановку строительства Nord Stream 2 логичной

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Компании, участвующие в строительстве трубопроводов Компании, участвующие в строительстве трубопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток", против которых США ввели санкции, могут приостановить свои работы вслед за швейцарской Allseas, считает программный директор РСМД Иван Тимофеев.

Министерство финансов США выпустило разъяснение, в котором сообщило, что американские санкции против трубопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток" вступили в силу немедленно и что США требуют от компаний, ведущих их прокладку, немедленно прекратить строительство. Компания Allseas, которая занимается прокладкой газопровода, приостановила работу , ожидая от американских властей разъяснений о том, как будут применяться санкции.

"То, что Allseas приостановил работы, вписывается в общую тенденцию поведения международного бизнеса, когда он сталкивается с санкциями США. Компании меняют свое поведение, опасаясь штрафов, включения в черные списки, что для любой компании, у которой есть международная деятельность и которая является частью международной финансовой системы, возникают проблемы, если они блокируются американцами. Такое поведение типично, тут ничего сверхъестественного нет, вполне возможно, что и остальные компании могут приостановить работу. Есть такой риск, существенный", - сказал он в беседе с РИА Новости.

Но в данном случае возникает ряд других вопросов, отметил Тимофеев: каковы договоренности с заказчиком, есть ли пункт в договоре о форс-мажорных обстоятельствах, какие решения в такой ситуации есть.

"Это очень важно. Кроме того, важна позиция властей ЕС. Формально ЕС должен защищать свои компании от санкций третьих стран, но сами компании предпочитают с американцами не связываться, несмотря на то, что ЕС вроде как принимает защитные меры. Я думаю, что компании будут следить за американскими законодательством, за рекомендациями Минфина США", - подчеркнул эксперт.