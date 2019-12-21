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2019-12-21T14:46+0300
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Эксперт назвал приостановку строительства Nord Stream 2 логичной
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РИА Новости

Эксперт назвал приостановку строительства Nord Stream 2 логичной

14:46 21.12.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРабочий на участке строительства газопровода "Северный поток-2" в Ленинградской области
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Компании, участвующие в строительстве трубопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток", против которых США ввели санкции, могут приостановить свои работы вслед за швейцарской Allseas, считает программный директор РСМД Иван Тимофеев.
Министерство финансов США выпустило разъяснение, в котором сообщило, что американские санкции против трубопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток" вступили в силу немедленно и что США требуют от компаний, ведущих их прокладку, немедленно прекратить строительство. Компания Allseas, которая занимается прокладкой газопровода, приостановила работу, ожидая от американских властей разъяснений о том, как будут применяться санкции.
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"То, что Allseas приостановил работы, вписывается в общую тенденцию поведения международного бизнеса, когда он сталкивается с санкциями США. Компании меняют свое поведение, опасаясь штрафов, включения в черные списки, что для любой компании, у которой есть международная деятельность и которая является частью международной финансовой системы, возникают проблемы, если они блокируются американцами. Такое поведение типично, тут ничего сверхъестественного нет, вполне возможно, что и остальные компании могут приостановить работу. Есть такой риск, существенный", - сказал он в беседе с РИА Новости.
Но в данном случае возникает ряд других вопросов, отметил Тимофеев: каковы договоренности с заказчиком, есть ли пункт в договоре о форс-мажорных обстоятельствах, какие решения в такой ситуации есть.
"Это очень важно. Кроме того, важна позиция властей ЕС. Формально ЕС должен защищать свои компании от санкций третьих стран, но сами компании предпочитают с американцами не связываться, несмотря на то, что ЕС вроде как принимает защитные меры. Я думаю, что компании будут следить за американскими законодательством, за рекомендациями Минфина США", - подчеркнул эксперт.
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Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии, участниками проекта, в частности, являются европейские компании. "Газпром" ранее неоднократно заявлял, что планируется достроить его в 2019 году. Против "Северного потока — 2" активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Они называют проект политическим и угрожающим энергобезопасности Европы. Российская сторона неоднократно заявляла, что проект "Северный поток — 2" является абсолютно коммерческим и конкурентным, и указывала, что он не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.
Северный поток — 2
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"Северный поток — 2"
10633383
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Северный поток — 2Министерство финансов СШАГазпромГерманияСШАЭкономика
Популярные комментарии
От куда таких экспертов берут? Они как метеорологи, могут предсказывать точно только погоду вчерашнего дня.
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Стас Титов
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