Юрист назвал действия Таллина в отношении Sputnik атакой на прессу

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Действия Таллина в отношении журналистов Действия Таллина в отношении журналистов Sputnik Эстония не что иное, как атака на свободную прессу, считает юрист-правозащитник, председатель правления НКО "Русская школа Эстонии" Мстислав Русаков.

Ранее МИА "Россия сегодня" сообщило, что сотрудники Sputnik Эстония получили от руководств Департамента полиции и погранохраны страны прямые угрозы возбуждения против них уголовных дел в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией. В качестве обоснования этих действий называются санкции, введенные Евросоюзом 17 марта 2014 года против ряда физических и юридических лиц в свете событий на Украине.

"На данный момент в Эстонии Sputnik - это единственный информационный канал, который дает какую-то объективную информацию о происходящем в стране. Это понятно, потому что он независим от местных властей. Властям это не нравится, и они пытаются уничтожить практически единственное свободное в Эстонии СМИ. Методы они используют не очень красивые, выдумали какие-то санкции, которые на самом деле действуют уже несколько нет, но почему-то сейчас решили их применить", - сказал Русаков в беседе с РИА Новости.

Непонятно, как можно обвинять людей, работающих в информационном агентстве в отмывании денег, отметил юрист.

"Тут просто какие-то санкции и их вольное трактование. Очевидно, что это атака на свободную прессу, других оснований никаких нет. Все остальное - это уже формальный повод", - считает он.