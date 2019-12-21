Пьяный житель Челябинска забил до смерти младенца из-за плача

"По версии следствия, в вечернее время 19 декабря в квартире одного из домов Ленинского района областного центра подозреваемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, из-за плача месячного сына причинил ему смертельные травмы, несколько раз ударив ребенка и бросив на пол с высоты собственного роста", - говорится в сообщении.