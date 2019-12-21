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Пьяный житель Челябинска забил до смерти младенца из-за плача
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РИА Новости

Пьяный житель Челябинска забил до смерти младенца из-за плача

13:41 21.12.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Пьяный мужчина в Челябинске до смерти забил младенца из-за плача, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.
"По версии следствия, в вечернее время 19 декабря в квартире одного из домов Ленинского района областного центра подозреваемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, из-за плача месячного сына причинил ему смертельные травмы, несколько раз ударив ребенка и бросив на пол с высоты собственного роста", - говорится в сообщении.
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Следствие возбудило дело в отношении 29-летнего жителя Челябинска по статье УК РФ "Убийство малолетнего". Подозреваемый задержан. Следователем СК в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, решается вопрос о предъявлении обвинения.
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Следственный комитет РФЧелябинскПроисшествия
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