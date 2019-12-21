Паслер исполнил мечту девочки, познакомив с Дедом Морозом

УФА, 21 дек – РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер исполнил мечту семилетней участницы акции "Елка желаний", познакомив ее и других детей–инвалидов в Бузулуке с настоящим Дедом Морозом в сосновом бору, украшенном как в резиденции в Великом Устюге, сообщили РИА Новости в пресс-службе руководства области.
Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин присоединился к добровольческой акции "Елка желаний": на стенде благотворительного проекта "Мечтай со мной" Путин и лидеры добровольческого движения наугад выбрали по одному из вывешенных на елке желаний. Среди детских желаний было и желание семилетней Софьи Евдокимовой из города Бузулук Оренбургской области, которая написала, что мечтает приехать в Великий Устюг и познакомиться с Дедом Морозом.
В пресс-службе губернатора РИА Новости рассказали, что праздник для 45 детей – инвалидов из Бузулука и Бузулукского района организовали в санатории "Бузулукский бор", украсив его на подобие резиденции Деда Мороза в Великом Устюге.
"В роли волшебника, исполняющего желания детей, был губернатор области Денис Паслер. Он вышел на сцену и рассказал, что среди гостей есть девочка Софья, которая загадала познакомиться с настоящим Дедом Морозом, и сказал, что специально для нее и других детей он пригласил в Оренбуржье Деда Мороза из Великого Устюга. Праздник получился очень красочным, веселым, на глазах детей и родителей были слезы от радости, многие дети до этого не выезжали из своих населенных пунктов, а тут они увидели настоящий праздник", - рассказал РИА Новости представитель пресс-службу губернатора региона.
По словам собеседника, дети с удовольствием читали стихи и пели песни, получили от Деда Мороза подарки. "Софья прочитала собственные стихи, девочка была рада исполнению своей мечты. На праздник были приглашены 45 детей с инвалидностью от 5 до 10 лет. Дети имеют различные заболевания, в том числе с нарушения опорно-двигательного аппарата. Одному из гостей сегодня исполнилось 8 лет, у мальчика сегодня было сразу два праздника, он получил на день рождения подарок из рук Деда Мороза", - рассказали агентству в пресс-службе.