Паслер исполнил мечту девочки, познакомив с Дедом Морозом

"В роли волшебника, исполняющего желания детей, был губернатор области Денис Паслер. Он вышел на сцену и рассказал, что среди гостей есть девочка Софья, которая загадала познакомиться с настоящим Дедом Морозом, и сказал, что специально для нее и других детей он пригласил в Оренбуржье Деда Мороза из Великого Устюга. Праздник получился очень красочным, веселым, на глазах детей и родителей были слезы от радости, многие дети до этого не выезжали из своих населенных пунктов, а тут они увидели настоящий праздник", - рассказал РИА Новости представитель пресс-службу губернатора региона.