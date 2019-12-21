Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Елочные украшения на новогодней елке в Москве
Новый год—2020
2019-12-21T13:35+0300
https://ria.ru/20191221/1562676114.html
Паслер исполнил мечту девочки, познакомив с Дедом Морозом
https://cdn25.img.ria.ru/images/156267/59/1562675948_0:276:2048:1428_1036x0_80_0_0_0def95f04561bdceb13d44985d77b56b.jpg
РИА Новости

Паслер исполнил мечту девочки, познакомив с Дедом Морозом

13:35 21.12.2019
782
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкДенис Паслер во время встречи с Владимиром Путиным
Денис Паслер во время встречи с Владимиром Путиным
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
УФА, 21 дек – РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер исполнил мечту семилетней участницы акции "Елка желаний", познакомив ее и других детей–инвалидов в Бузулуке с настоящим Дедом Морозом в сосновом бору, украшенном как в резиденции в Великом Устюге, сообщили РИА Новости в пресс-службе руководства области.
Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин присоединился к добровольческой акции "Елка желаний": на стенде благотворительного проекта "Мечтай со мной" Путин и лидеры добровольческого движения наугад выбрали по одному из вывешенных на елке желаний. Среди детских желаний было и желание семилетней Софьи Евдокимовой из города Бузулук Оренбургской области, которая написала, что мечтает приехать в Великий Устюг и познакомиться с Дедом Морозом.
В Тюменской области полицейские исполнили новогоднее желание 4-летнего Демида Гончарова в рамках всероссийской акции Елка желаний
13 декабря, 18:43Хорошие новости
Тюменские полицейские исполнили мечту четырехлетнего мальчика
В пресс-службе губернатора РИА Новости рассказали, что праздник для 45 детей – инвалидов из Бузулука и Бузулукского района организовали в санатории "Бузулукский бор", украсив его на подобие резиденции Деда Мороза в Великом Устюге.
"В роли волшебника, исполняющего желания детей, был губернатор области Денис Паслер. Он вышел на сцену и рассказал, что среди гостей есть девочка Софья, которая загадала познакомиться с настоящим Дедом Морозом, и сказал, что специально для нее и других детей он пригласил в Оренбуржье Деда Мороза из Великого Устюга. Праздник получился очень красочным, веселым, на глазах детей и родителей были слезы от радости, многие дети до этого не выезжали из своих населенных пунктов, а тут они увидели настоящий праздник", - рассказал РИА Новости представитель пресс-службу губернатора региона.
По словам собеседника, дети с удовольствием читали стихи и пели песни, получили от Деда Мороза подарки. "Софья прочитала собственные стихи, девочка была рада исполнению своей мечты. На праздник были приглашены 45 детей с инвалидностью от 5 до 10 лет. Дети имеют различные заболевания, в том числе с нарушения опорно-двигательного аппарата. Одному из гостей сегодня исполнилось 8 лет, у мальчика сегодня было сразу два праздника, он получил на день рождения подарок из рук Деда Мороза", - рассказали агентству в пресс-службе.
Губернатор Амурской области Василий Орлов
11 декабря, 10:46Новый год—2020
Губернатор Приамурья подарит гитару 13-летнему мальчику
401011
Обсудить 0
Новый год—2020Денис ПаслерДед МорозОренбургская областьОбщество
Рекомендуем
Пенсионное удостоверение
Пенсионный фонд России назвал сроки выплат январских пенсий
Сотрудник полиции возле служебного автомобиля
В Оренбургской области четыре человека погибли в ДТП с грузовиком
Балерина Надежда Грачева
Медведев поздравил балерину Грачеву с юбилеем
Газовое оборудование в Львовской области Украины
Миллер раскрыл детали транзитного договора России и Украины
Всероссийский Дед Мороз
Дед Мороз рассказал, о чем его просят чаще всего
Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Иларион
В РПЦ призвали верующих отказаться от рискованных банковских операций
Автомобиль Следственного комитета РФ
Пьяный житель Челябинска забил до смерти младенца из-за плача
Каска рабочего на участке строительства газопровода Северный поток — 2
В Евросоюзе прокомментировали санкции США в отношении Nord Stream 2
Логотип компании Газпром
"Газпром" и "Оператор ГТС Украины" готовят межоператорское соглашение
Дом Правительства РФ
Правительство утвердило изменения в закон о воинской службе
Сотрудник Росгвардии у полицейской машины
В Ингушетии задержали местного жителя, палившего в воздух из автомата
Газодобывающее предприятие на Украине
Тариф на транзит российского газа будет увеличиваться, заявили в Киеве
Базилика Святых Михаила и Флориана
В Польше прокомментировали слова Путина о пакте Молотова-Риббентропа
Строительство газопровода Северный поток-2
Американские санкции против "Северного потока — 2" вступили в силу
Рагда Ханиева. Выхода нет — Четвертьфинал — Голос — Сезон 8
"Это провал": номер участницы шоу "Голос" разозлил зрителей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:09Посол США заявил о благодарности стран ЕС за санкции по Nord Stream 2
02:30Глава МИД Украины объяснил ужесточение правил поездок граждан в Россию
02:12Ким Чен Ын сообщил военным о "сложной внутренней и внешней ситуации"
01:57ВМС Ливии задержали судно с турецким экипажем, сообщили в ЛНА
01:55Дубовицкая прокомментировала сообщения о возможной свадьбе Петросяна
01:40Астронавт-ветеран НАСА поиронизировал о готовности корабля Starliner
01:15В Берлине завершена операция на рождественском рынке
01:06Президент Бразилии сообщил, что у него не нашли рака кожи
00:59В Саратове умер полицейский, получивший огнестрельное ранение
00:53Выборы нового главы Абакана пройдут в воскресенье
00:48Шнуров высмеял участника шоу "Голос", оскорбившего Гагарину
00:40Водитель сгоревшего в центре Москвы автомобиля раскрыл подробности ДТП
00:37В Боливии партия Моралеса 29 декабря выберет кандидата на выборы
00:28СМИ: в Берлине полиция не обнаружила подозрительный предмет на рынке
00:21В российских городах пройдет церемония зажжения свечей на Хануку
00:16Главы еврейских общин России поздравили иудеев с Ханукой
23:52В ЕР обсудили ситуацию с экс-депутатом, подозреваемым в убийстве
23:49Российская армейская авиация провела два патрулирования в Сирии
23:47В центре Берлина перекрыли движение из-за подозрительного предмета
23:35МЧС предупредило москвичей о сильном тумане в ночь на воскресенье
Лента новостейМолния