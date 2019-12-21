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Елочные украшения на новогодней елке в Москве
Новый год—2020
2019-12-21T12:49+0300
https://ria.ru/20191221/1562675031.html
Росстат подсчитал стоимость новогоднего стола в России
https://cdn21.img.ria.ru/images/154854/00/1548540052_0:130:3039:1839_1036x0_80_0_0_b9abaa516ce968421955fada05cff927.jpg
РИА Новости

Росстат подсчитал стоимость новогоднего стола в России

12:41 21.12.2019 (обновлено: 12:49 21.12.2019)
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CC BY-SA 2.0 / Scott Dexter / Christmas 2010Классический стол для семейного застолья
Классический стол для семейного застолья
CC BY-SA 2.0 / Scott Dexter / Christmas 2010
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Среднестатистический житель России потратит на новогодний стол 6 430,78 рубля. Об этом пишет "Российская газета" со ссылкой на данные Федеральной службы государственной статистики.
За год праздничное застолье подорожало на 2,7%. Больше всего выросли в цене сыры – на 11,1%, сливочное масло — 10,3% и апельсины — на 10,8%. Красная икра, наоборот, подешевела на 4,9%, свежие огурцы — на 8,9%.
Если сравнивать стоимость новогоднего стола в разных регионах, то больше всего придется потратить жителям Чукотки – 9528,58 рублей. Москвичам и петербуржцам застолье обойдется дешевле – 7933,34 рубля и 7060,66 рубля соответственно.
Дешевле всего накрыть новогодний стол оказалось в Ингушетии — 3500 рублей.
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