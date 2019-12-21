Росстат подсчитал стоимость новогоднего стола в России

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Среднестатистический житель России потратит на новогодний стол 6 430,78 рубля. Об этом пишет "Российская газета" со ссылкой на данные Федеральной службы государственной статистики.
За год праздничное застолье подорожало на 2,7%. Больше всего выросли в цене сыры – на 11,1%, сливочное масло — 10,3% и апельсины — на 10,8%. Красная икра, наоборот, подешевела на 4,9%, свежие огурцы — на 8,9%.
Если сравнивать стоимость новогоднего стола в разных регионах, то больше всего придется потратить жителям Чукотки – 9528,58 рублей. Москвичам и петербуржцам застолье обойдется дешевле – 7933,34 рубля и 7060,66 рубля соответственно.
Дешевле всего накрыть новогодний стол оказалось в Ингушетии — 3500 рублей.